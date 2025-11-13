Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 13/11/2025 Enikos Newsroom 10:49, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 Media Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025. https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-13-ΣΧΟΛΙΟ-ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ.mp3 REALFM ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Τα σχόλια του Νίκου Χατζηνικολάου Μοιράσου το: σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 1 ώρα πριν Λάρισα: Πώς έγινε η τραγωδία με την 49χρονη σε φούρνο – Το φουλάρι της πιάστηκε σε μηχάνημα 44 λεπτά πριν Αυτά είναι τα 3 νέα αεροσκάφη που παρέλαβε η Πυροσβεστική – Μητσοτάκης: Η μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας 2 ώρες πριν Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκανε απάτες – 30 συλλήψεις, άνω των 7,6 εκατ. ευρώ τα κέρδη τους 56 λεπτά πριν Βορίζια: Προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα πήρε ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη που κατηγορείται για τη βόμβα – ΦΩΤΟ 2 ώρες πριν Δολοφονία CEO στα βουνά της Καλιφόρνια: Τον είχαν απαγάγει υπάλληλοί του – «Μας ανάγκαζε σε 500 push-ups για να πληρωθούμε» 2 ώρες πριν Τα 3 ζώδια που δοκιμάζονται από το σύμπαν – «Ημέρα αποκαλύψεων στις σχέσεις σας» 3 ώρες πριν Ανακάλυψε ότι ο άνδρας της είπε ψέματα για την οικογένειά του – «Κάθε φορά που αρχίζει να μιλάει για τα δύσκολα παιδικά χρόνια του, με πιάνει αναγούλα» 4 ώρες πριν Στο φως κάθισμα με ελληνική επιγραφή σε αρχαίο θέατρο ηλικίας 5.000 ετών 1 ώρα πριν Μητέρα που έχασε 45 κιλά στα 36 της αποκαλύπτει: «Αυτή η απλή συνήθεια με βοήθησε να σταματήσω το ανεξέλεγκτο τσιμπολόγημα» 2 ημέρες πριν «Η φιλοσοφία μας είναι “ο άνθρωπος πρώτα”» – Συνέντευξη του Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της JTI για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα 18 ώρες πριν Όταν οι επιχειρήσεις «βαδίζουν» στον δρόμο της δημιουργίας με ασφάλεια και χωρίς φόβο για τα εμπόδια 20 ώρες πριν Ολοκληρώθηκε ο 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός 2 ημέρες πριν Αλεξάνδρα Σταυροπούλου: Η διάσημη TikToker αποκαλύπτει στο enikos.gr την ιδέα πίσω από την «Τασία» – «Οι περισσότεροι με φωνάζουν έτσι στον δρόμο» 6 λεπτά πριν Γαλλία: Η έφεση του Σαρκοζί θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου 11 λεπτά πριν Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Λαζαρίδης: «Ο κ. Κόκκαλης δεν μπορεί να είναι και ελέγχων και ελεγχόμενος» – Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ 16 λεπτά πριν Τραγωδία στην Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα που σκοτώθηκε πέφτοντας από μάντρα 22 λεπτά πριν Πανεπιστήμια: Πότε θα διαγραφούν οι αιώνιοι φοιτητές 25 λεπτά πριν Οι 8 έξυπνες φράσεις που θα σας γλιτώσουν από καβγάδες ENIKOS NETWORK Ο καφές μπορεί να μειώσει κατά 39% τα προβλήματα στην καρδιά, σύμφωνα με νέα μελέτη – Ποιος είναι ο πιο υγιεινός; Εγκεφαλικό και καρδιακό: Το βραδινό σημάδι που μπορεί να είναι ένδειξη αυξημένου κινδύνου ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα ύψους 70.000 ευρώ τον Οκτώβριο έπειτα από ελέγχους B2B eCommerce: Τι είναι και πώς λειτουργεί για τις επιχειρήσεις Ερευνητές επικύρωσαν τη διανομή κβαντικών κλειδιών με θεωρία προστασίας μετρήσεων Αιφνιδιαστική κίνηση από την Microsoft – Εξέδωσε επείγουσα ενημέρωση για τους χρήστες των Windows 10 περισσότερα 10:22 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Οι βασίλισσες του εγκλήματος – Η Άγκαθα Κρίστι καλείται να διαλευκάνει ένα φόνο που συγκλονίζει την υψηλή κοινωνία στο Λονδίνο του 1938 – Από τη συγγραφέα Rosanne Limoncelli Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Οι βασίλισσες του εγκλήματος – Η Αγκαθα Κρίστι καλείται... 10:01 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 13/11/2025 Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ 07:30 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 Οι αθλητικές μεταδόσεις 13/11/2025 Το ματς Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για την Euroleague και τα ματς για τα προκριματικά... 05:48 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 Οι οικονομικές εφημερίδες 13/11/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 13/11/2025. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6 λεπτά πριν Γαλλία: Η έφεση του Σαρκοζί θα εκδικαστεί από τις 16... 11 λεπτά πριν Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Λαζαρίδης: «Ο κ. Κόκκαλης... 16 λεπτά πριν Τραγωδία στην Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου... 22 λεπτά πριν Πανεπιστήμια: Πότε θα διαγραφούν οι αιώνιοι φοιτητές 25 λεπτά πριν Οι 8 έξυπνες φράσεις που θα σας γλιτώσουν από καβγάδες 29 λεπτά πριν Σοκ στην Ιταλία: Μητέρα σκότωσε τον 9χρονο γιο της –... 36 λεπτά πριν Σέρρες: Στον εισαγγελέα οι 30 συλληφθέντες για τα... 40 λεπτά πριν Τουρκία: Καθηλώνει όλο τον στόλο των C-130 μετά τη... 44 λεπτά πριν Αυτά είναι τα 3 νέα αεροσκάφη που παρέλαβε η... ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα ύψους 70.000 ευρώ τον Οκτώβριο έπειτα από ελέγχους B2B eCommerce: Τι είναι και πώς λειτουργεί για τις επιχειρήσεις Τέλος το χαρτόσημο, έρχεται το ψηφιακό τέλος: Σε ποιες συναλλαγές επιβάλλεται – Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ΗΠΑ: Υπεγράφη από τον Τραμπ ο νόμος για τον τερματισμό της δημοσιονομικής παράλυσης Πράσινα τιμολόγια ρεύματος: Θα καταργηθούν ή θα παραταθούν; – Όλες τις νέες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές MUST READ Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα