Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ο 40χρονος πυροβόλησε εξ επαφής την Ελευθερία στο κεφάλι – Στοιχεία-σοκ

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητα για την δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το συμπέρασμα των αστυνομικών της Ασφάλειας Ηρακλείου βάσει της αυτοψίας που έγινε στον τόπο όπου εντοπίστηκε η σορός της άτυχης μητέρας, τα όσα διαπίστωσε η ιατροδικαστής αλλά και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που εξέτασαν, o 40χρονος πρώην σύντροφός της την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ότι ο 40χρονος ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει την 43χρονη εκείνη την ημέρα. Πιστεύουν ότι ούτε καν συνομίλησαν μεταξύ τους. Η εκδοχή που παρουσιάζεται από την ΕΛ.ΑΣ είναι ότι την πλησίασε από το παράθυρο του οδηγού και την εκτέλεσε, πυροβολώντας την στο κεφάλι, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Το κορμί της άτυχης 43χρονης έγειρε προς τον λεβιέ του αυτοκινήτου.

Αυτό που δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη είναι αν η η συνάντηση ήταν τυχαία ή αν ο 40χρονος κάλεσε την Ελευθερία να συναντηθούν. Εκτιμάται, όμως, ότι είναι πιθανόν να της τηλεφώνησε και να την παρακάλεσε να συναντηθούν για να της μιλήσει. Έτσι, εκείνη έφυγε βιαστικά από το σπίτι, χωρίς καν να πάρει τσάντα ή πορτοφόλι.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι ο δράστης της δολοφονίας της άτυχης Ελευθερίας είναι ο 40χρονος. Αναφέρεται ότι υπάρχουν όλα τα στοιχεία εκείνα που στοιχειοθετούν την υπόθεση και την σύνδεση της εξαφάνισης και δολοφονίας της Ελευθερίας με την αυτοκτονία του 40χρονου το μεσημέρι της Τρίτης, στο ξωκκλήσι της Παναγίας της Καρδιώτισσας, λίγο πριν τον Προφήτη Ηλία.