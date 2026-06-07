Θεσσαλονίκη: «Καμπάνα» 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε γατάκια

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 270.300 ευρώ επιβλήθηκε σε έναν 55χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εντοπίστηκε να εγκαταλείπει εννέα γατάκια σε οικόπεδο στην Καλαμαριά. Η πράξη θεωρείται κακοποίηση βάσει νόμου, με την επιβολή εννέα αυτοτελών προστίμων των 30.000 ευρώ και ένα επιπλέον πρόστιμο 300 ευρώ για έλλειψη ηλεκτρονικής σήμανσης.

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γατάκια
Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο ύψους 270.300 ευρώ επιβλήθηκε σε 55χρονο στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος εντοπίστηκε να εγκαταλείπει γατάκια.
  • Η βεβαίωση της «καμπάνας» έγινε χθες το βράδυ από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, όταν ο άνδρας άφησε εννέα γατάκια αβοήθητα σε ένα οικόπεδο στην Καλαμαριά.
  • Για την πράξη αυτή, η οποία βάσει νόμου θεωρείται κακοποίηση, του βεβαιώθηκαν εννέα αυτοτελή πρόστιμα των 30.000 ευρώ το καθένα, καθώς και ένα επιπλέον πρόστιμο 300 ευρώ επειδή τα ζώα δεν έφεραν την υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ένα τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο ύψους 270.300 ευρώ επιβλήθηκε σε 55χρονο στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος εντοπίστηκε να εγκαταλείπει γατάκια.

Η βεβαίωση της «καμπάνας» έγινε χθες το βράδυ από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, όταν ο άνδρας άφησε εννέα γατάκια αβοήθητα σε ένα οικόπεδο στην Καλαμαριά.

Για την πράξη αυτή, η οποία βάσει νόμου θεωρείται κακοποίηση, του βεβαιώθηκαν εννέα αυτοτελή πρόστιμα των 30.000 ευρώ το καθένα (συνολικά 270.000 ευρώ), καθώς και ένα επιπλέον πρόστιμο 300 ευρώ επειδή τα ζώα δεν έφεραν την υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση (microchip).

 

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