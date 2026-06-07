Θεσσαλονίκη: «Καμπάνα» 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε γατάκια

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Ένα τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο ύψους 270.300 ευρώ επιβλήθηκε σε 55χρονο στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος εντοπίστηκε να εγκαταλείπει γατάκια.

Η βεβαίωση της «καμπάνας» έγινε χθες το βράδυ από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, όταν ο άνδρας άφησε εννέα γατάκια αβοήθητα σε ένα οικόπεδο στην Καλαμαριά.

Για την πράξη αυτή, η οποία βάσει νόμου θεωρείται κακοποίηση, του βεβαιώθηκαν εννέα αυτοτελή πρόστιμα των 30.000 ευρώ το καθένα (συνολικά 270.000 ευρώ), καθώς και ένα επιπλέον πρόστιμο 300 ευρώ επειδή τα ζώα δεν έφεραν την υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση (microchip).