Πηγαδάκι Βορίδη με «γαλάζιους» βουλευτές στη Βουλή μετά την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας

«Μουδιασμένο» είναι το κλίμα στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας μετά και την άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών του κόμματος.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στην Ολομέλεια της Βουλής υπήρχαν πολλά πηγαδάκια μεταξύ βουλευτών. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ξεχώρισε αυτό του Μάκη Βορίδη στο περιστύλιο της Βουλής με περίπου 15 «γαλάζιους» βουλευτές, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ονομαστικής ψηφοφορίας. Μεταξύ αυτών των βουλευτών, ήταν και αρκετοί, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχουν φτάσει στη Βουλή.

Ο κ. Βορίδης εκτίμησε ότι «όσο γρήγορα και αν τρέξει η Ελληνική Δικαιοσύνη, θα είναι πολύ δύσκολο στις επόμενες εθνικές εκλογές, ορισμένοι βουλευτές να μην έχουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου».

Αναφορικά με το γεγονός οτι τελικά ο ίδιος ψήφισε υπέρ της άρσης της ασυλίας των συναδέλφων του, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι δεν πήρε την απόφαση αυτή “ελαφρά τη καρδία“, αλλά συνυπολόγισε την επιθυμία του συνόλου των 13 βουλευτών προκειμένου να δικαιωθούν από την ελληνική δικαιοσύνη.