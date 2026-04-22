ΠΑΣΟΚ: Οι ΜμΕ δεν αντέχουν άλλες καθυστερήσεις – Πιο επιτακτική από ποτέ ρύθμιση 120 δόσεων για όλες τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο

Enikos Newsroom

Πολιτική

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΑΣΟΚ

Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη γνωστοποίηση των στοιχείων για το πλεόνασμα από την ΕΛΣΤΑΤ.

Από το ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο για «απουσία ουσιαστικής στήριξης προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα» και τονίζουν ότι «η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη ρύθμιση έως 120 δόσεων για όλες τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο είναι πιο επιτακτική από ποτέ».

Αναλυτικά, σε κοινή ανακοίνωση της Ελένης Βατσινά, υπεύθυνης Κ.Τ.Ε.  Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας και του Νίκου Κογιουμτσή, γραμματέα Τομέα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισημαίνονται τα εξής:

«Οι σημερινές εξαγγελίες της κυβέρνησης για τα έκτακτα μέτρα επιβεβαιώνουν, για ακόμη μία φορά, την απουσία ουσιαστικής στήριξης προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Παρά τις διακηρύξεις περί ενίσχυσης της αγοράς, τα μέτρα που παρουσιάστηκαν δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ΜμΕ, οι οποίες συνεχίζουν να δοκιμάζονται σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Οι επιπτώσεις του πολέμου, η ενεργειακή κρίση και η αύξηση του λειτουργικού κόστους ασκούν ασφυκτικές πιέσεις στις επιχειρήσεις, περιορίζοντας τη ρευστότητά τους και θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους. Ωστόσο, αντί για στοχευμένες παρεμβάσεις, οι σημερινές ανακοινώσεις κινούνται σε γενικόλογες κατευθύνσεις χωρίς να δίνουν πραγματικές λύσεις.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από τη ΔΕΘ του περασμένου έτους μέχρι σήμερα, δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης που να ανακουφίζει άμεσα την καθημερινότητά τους. Η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη ρύθμιση έως 120 δόσεων για όλες τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο είναι πιο επιτακτική από ποτέ, χωρίς δημοσιονομικό κόστος και με ταυτόχρονη ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Οι ΜμΕ δεν αντέχουν άλλες καθυστερήσεις. Πότε θα δουν πραγματική στήριξη;».

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:19 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ο Τραμπ θεωρεί την Ελλάδα βασικό στρατηγικό εταίρο σε μια περιοχή κρίσιμης σημασίας

Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόϊλ τόνισε, στην ομιλία της στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2...
20:56 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Νίκη για τα μέτρα στήριξης: Επιστρέφει ψίχουλα στην κοινωνία από το ματωμένο πλεόνασμα

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει η Νίκη σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τα μέτρα στήριξης που ...
20:41 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κωστής Χατζηδάκης στον ANT1 για τα μέτρα: «Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης για πολίτες και επιχειρήσεις» – ΒΙΝΤΕΟ

Για τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ο Κ...
20:37 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ο 40χρονος πυροβόλησε εξ επαφής την Ελευθερία στο κεφάλι – Στοιχεία-σοκ

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητα για την δολοφονία της 43χρονης Ελ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης