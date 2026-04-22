ΠΑΣΟΚ: Οι ΜμΕ δεν αντέχουν άλλες καθυστερήσεις – Πιο επιτακτική από ποτέ ρύθμιση 120 δόσεων για όλες τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο

Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη γνωστοποίηση των στοιχείων για το πλεόνασμα από την ΕΛΣΤΑΤ.

Από το ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο για «απουσία ουσιαστικής στήριξης προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα» και τονίζουν ότι «η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη ρύθμιση έως 120 δόσεων για όλες τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο είναι πιο επιτακτική από ποτέ».

Αναλυτικά, σε κοινή ανακοίνωση της Ελένης Βατσινά, υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας και του Νίκου Κογιουμτσή, γραμματέα Τομέα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισημαίνονται τα εξής:

«Οι σημερινές εξαγγελίες της κυβέρνησης για τα έκτακτα μέτρα επιβεβαιώνουν, για ακόμη μία φορά, την απουσία ουσιαστικής στήριξης προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Παρά τις διακηρύξεις περί ενίσχυσης της αγοράς, τα μέτρα που παρουσιάστηκαν δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ΜμΕ, οι οποίες συνεχίζουν να δοκιμάζονται σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Οι επιπτώσεις του πολέμου, η ενεργειακή κρίση και η αύξηση του λειτουργικού κόστους ασκούν ασφυκτικές πιέσεις στις επιχειρήσεις, περιορίζοντας τη ρευστότητά τους και θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους. Ωστόσο, αντί για στοχευμένες παρεμβάσεις, οι σημερινές ανακοινώσεις κινούνται σε γενικόλογες κατευθύνσεις χωρίς να δίνουν πραγματικές λύσεις.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από τη ΔΕΘ του περασμένου έτους μέχρι σήμερα, δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης που να ανακουφίζει άμεσα την καθημερινότητά τους. Η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη ρύθμιση έως 120 δόσεων για όλες τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο είναι πιο επιτακτική από ποτέ, χωρίς δημοσιονομικό κόστος και με ταυτόχρονη ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Οι ΜμΕ δεν αντέχουν άλλες καθυστερήσεις. Πότε θα δουν πραγματική στήριξη;».