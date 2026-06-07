Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 7 Ιουνίου

Το άρθρο αναφέρει τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Επιπλέον, περιγράφει τη σημασία της ημέρας των Αγίων Πάντων, τιμώντας όσους αγίασε το Άγιο Πνεύμα, συμπεριλαμβανομένων Προπατόρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Μαρτύρων και άλλων Αγίων.

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Εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κυριακή 7 Ιουνίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο, πολλοί γιορτάζουν την ονομαστική τους εορτή.
  • Μεταξύ αυτών που γιορτάζουν είναι τα ονόματα Ζηναΐς, Παναγής, Σεβαστιανή, Αγαμέμνονας, Έκτορας, Ηλέκτρα, Μυρτώ και Ορφέας.
  • Σήμερα εορτάζουμε επίσης τους Αγίους Πάντες, τιμώντας όλους όσους αγίασε το Άγιο Πνεύμα, συμπεριλαμβανομένων Προπατόρων, Προφητών, Αποστόλων και Μαρτύρων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Κυριακή 7 Ιουνίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσες έχουν το όνομα: Ζηναΐς, Ζηναΐδα, Παναγής, Πανάγος, Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα, Αγαμέμνονας, Αγαμέμνων, Αγησίλαος, Αγόρω, Αγορίτσα, Ρίτα, Αίολος, Άλκηστις, Αλκμήνη, Ανδρομέδα, Αντιόπη, Αριστομένης, Αρθούρος, Βελισάριος, Βενέτιος, Βενετία, Βενιζέλος, Βιολέτα, Βρασίδας, Διαγόρας, Δίκαιος, Εβελίνα, Έβελιν, Έκτορας, Ελβίρα, Εριφύλη, Ερρίκος, Έρικ, Ερωτόκριτος, Ευαγόρας, Ευριπίδης, Ευρυδίκη, Φαίδων, Φαίδωνας, Φειδίας, Φραγκίσκος, Φρατζέσκα, Γιασεμή, Γιασμίνα, Γιολάντα, Γλαύκος, Ηλέκτρα, Ιοκάστη, Ισαβέλα, Καλομοίρα, Καλυψώ, Κανέλος, Κανέλα, Νέλλη, Κασσάνδρα, Κίμων, Κίμωνας, Κίρκη, Κλάρα, Κλεάνθης, Κλεάνθη, Κλέαρχος, Κλεομένης, Κομνηνός, Κρίτων, Κρίτωνας, Κυβέλη, Λαέρτης, Λογοθέτης, Λυκούργος, Λύσανδρος, Μανταλένα, Μάνθος, Μανθούλα, Μίνωας, Μιράντα, Μιρέλα, Μυρτώ, Ναυσικά, Νεοκλής, Νεοπτόλεμος, Νιόβη, Οφηλία, Ορφέας, Όθων, Όθωνας, Παγώνα, Πανωραία, Περίανδρος, Πραξιτέλης, Πυθαγόρας, Ροδοθέα, Τερέζα, Τερψιθέα, Θέλξη, Θρασύβουλος, Θράσος, Τιμολέων, Άγις, Αίσωπος, Αλβέρτος, Αλκίνοος, Αμφιτρίτη, Αναξίμανδρος, Ανδροκλής, Αρετή, Αρετούσα, Εριέττα, Έρη, Έρρικα, Γοργίας, Ήρα, Ηρώ, Ιόλη, Ιπποκράτης, Κάρολος, Καρολίνα, Μαλβίνα, Μέλισσα, Μελίσσα, Ναπολέων, Ναπολέωντας, Σεμίνα, Οδέττη, Ζώτος, Αλφρέδος, Αρμονία, Ηώ, Ήβη, Ινώ, Κλαίρη, Λάνα, Λάρα, Λίλα, Λίλιαν, Μαρίσσα, Κυρήνη, Μηλινόη, Νία, Ρέα, Υβόννη, Βεατρίκη. Άρια, Άρυα, Καλλίµαχος, Κρατερός, Πολυκράτης, Πούλια.

Αγίων Πάντων

Σήμερα, εορτάζουμε, όσους αγίασε το Άγιο Πνεύμα, τους Προπάτορες και Πατριάρχες, τους Προφήτες και ιερούς Αποστόλους, τους Μάρτυρες και τους Ιεράρχες, τους Ιερομάρτυρες και Οσιομάρτυρες, τους Όσιους και Δίκαιους και όλες γενικά τις άγιες Γυναίκες και τους υπόλοιπους ανώνυμους Αγίους.

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