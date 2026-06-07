Πάπας Λέων: Αγρυπνία με πλήθος 240.000 ατόμων προς τιμήν του στη Μαδρίτη – Δείτε φωτογραφίες και Βίντεο

Ένα τεράστιο πλήθος 600.000 ένθερμων προσκυνητών αντιμετωπίζει η ισπανική αστυνομία, καθώς η δημόσια υποδοχή του Πάπα είναι σε εξέλιξη με αγρυπνία στο κέντρο της Μαδρίτης, κοντά στο στάδιο της Ρεάλ, Σαντιάγο Μπερναμπέου. Περισσότερα από 240.000 άτομα είχαν εγγραφεί για την εκδήλωση του Σαββάτου και 380.000 για τη Θεία Λειτουργία στην πλατεία Cibeles την Κυριακή.

Ο ποντίφικας έφτασε στο σημείο γύρω στις 8:30 μ.μ και αποχαιρέτησε τους προσκυνητές γύρω στις 10:00 μ.μ. ενώ απευθύνθηκε στους συγκεντρωμένους μιλώντας στα ισπανικά. Ζήτησε ειδικά από τους νέους, με τους οποίους συνομίλησε να γίνουν η «σπίθα» μιας νέας ανθρωπότητας: «Να είστε άνθρωποι, με σάρκα και οστά, που αναζητούν Δικαιοσύνη σαν το καθημερινό τους ψωμί», κάλεσε, πριν απαντήσει σε ερωτήσεις μιας ομάδας νέων.

Προηγήθηκε ένα ολόκληρο μουσικό φεστιβάλ στην Paseo de la Castellana της Μαδρίτης. «Σας ευχαριστώ που μοιράζεστε την πίστη με όλη τη Μαδρίτη και όλη την Ισπανία», είπε στα ισπανικά ο Πάπας Λέων ΙΔ, μετά το μιούζικαλ « Godspell », σε σκηνοθεσία Αντόνιο Μπαντέρας, που ήταν αφιερωμένο στον ίδιο.

«Αντιμέτωποι με το κενό της αδιαφορίας και αντιμέτωποι με τη βία του πολέμου και του ψεύδους, γίνετε η σπίθα μιας νέας ανθρωπότητας», τόνισε.

Η έναρξη των μαζικών εκδηλώσεων συνοδεύτηκε επίσης από τον εορτασμό της « Νύχτας στα Λευκά και τα Κίτρινα », που παραπέμπει στα χρώματα της σημαίας του Βατικανού, κατά την οποία τα πιο σημαντικά μουσεία στη Μαδρίτη άνοιξαν δωρεάν.

Η επταήμερη παραμονή του Πάπα στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, την Τενερίφη και την Γκραν Κανάρια, ξεκίνησε το πρωί με τελετή υποδοχής στο Βασιλικό Παλάτι, όπου συναντήθηκε με τον Βασιλιά Φελίπε και τη Βασίλισσα Λετίθια και τις κόρες τους Πριγκίπισσα Λεονόρ και Ιφάντα Σοφία.

Η βασίλισσα Λετίθια, με λευκά, είναι ανάμεσα στις ελάχιστες καθολικές γαλαζοαίματες της Ευρώπης που μπορούν να φοράνε λευκό ένδυμα ενώπιον του Πάπα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Βατικανού.

Ο Πάπας Λέων μίλησε για την «ενεργό δέσμευση της Ισπανίας στην ειρήνη και την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών» και χαιρέτισε την «πιστή προσήλωση της Ισπανίας στο διεθνές Δίκαιο και την πολυμέρεια».

Κατά τη διάρκεια της επταήμερης επίσκεψής του, ο Πάπας Λέων θα συναντηθεί με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης εντός της Καθολικής Εκκλησίας, καθώς και με ομάδες υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών.

Το μήνυμα ειρήνης, δήλωσε ο Πάπας στη Μαδρίτη, «δυστυχώς προς το παρόν σε ορισμένους φαίνεται αφελές και σε άλλους αντιπαραθετικό», αλλά θα πρέπει αντίθετα να «επικρατήσει σε όσους δεν εγκλωβίζονται σε προκαταλήψεις».

Στην ομιλία του ο βασιλιάς Φελίπε αναφέρθηκε στην αποφασιστικότητα του Πάπα στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης εντός της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

Πηγή: ertnews