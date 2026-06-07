CENTCOM: Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά drones στο Στενό του Ορμούζ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) αναφέρει ότι οι δυνάμεις της κατέρριψαν το βράδυ δύο ιρανικά drones-καμικάζι «που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ».
Πρόσθεσε ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα καικαι σε θέση μάχης για να συνεχίσουν την άμυνα έναντι της ιρανικής επιθετικότητας».
Earlier today, U.S. forces in the Middle East shot down two Iranian one-way attack drones that threatened international maritime traffic in the Strait of Hormuz.
American forces remain postured and ready to continue defending against Iranian aggression.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 7, 2026