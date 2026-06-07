CENTCOM: Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά drones στο Στενό του Ορμούζ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά drones-καμικάζι στο Στενό του Ορμούζ, τα οποία απειλούσαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία. Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι παραμένουν σε ετοιμότητα για να αμυνθούν έναντι της ιρανικής επιθετικότητας.

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Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ
Φωτογραφία Αρχείου: Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) αναφέρει ότι οι δυνάμεις της κατέρριψαν δύο ιρανικά drones-καμικάζι.
  • Τα drones «απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ».
  • Η CENTCOM πρόσθεσε ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα καικαι σε θέση μάχης για να συνεχίσουν την άμυνα έναντι της ιρανικής επιθετικότητας».

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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) αναφέρει ότι οι δυνάμεις της κατέρριψαν το βράδυ δύο ιρανικά drones-καμικάζι «που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ».

Πρόσθεσε ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα καικαι σε θέση μάχης για να συνεχίσουν την άμυνα έναντι της ιρανικής επιθετικότητας».

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