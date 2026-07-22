Κλειστός ο λόφος Λυκαβηττού λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

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Σε εφαρμογή τέθηκαν τα μέτρα προστασίας στην Αθήνα σύμφωνα με το Ημερήσιο Δελτίο Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη (22/7), καθώς η Αττική εντάσσεται στην Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση Συναγερμού – Red Code), με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Έτσι λοιπόν, για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, απαγορεύτηκε μέχρι νεωτέρας η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στο Λόφου Λυκαβηττού.

24ωρη επιφυλακή και περιπολίες για τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει να βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Αναλυτικά:

Κλιμάκια των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Πρασίνου βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή, πραγματοποιώντας περιπολίες.

Η Δημοτική Αστυνομία επιτηρεί χώρους πρασίνου και περιοχές υψηλού κινδύνου με επίγεια μέσα και χρήση drones με θερμικές κάμερες.

Υδροφόρες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί 24/7 σε συντονισμό με την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες αρχές.

Ανοιχτοί επτά κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες

Επτά Λέσχες Φιλίας του Δήμου θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 π.μ. – 9 μ.μ., ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες.

Συγκεκριμένα:

Λέσχη Φιλίας Αγίου Παύλου, Μαμούρη 22 & Δύμης. Τηλέφωνο: 210 8223946 Λέσχη Φιλίας «Η Ανάληψη του Κυρίου» Νέου Κόσμου, Χελντράιχ 15. Τηλέφωνο: 210 9240403 Λέσχη Φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4. Τηλέφωνο: 210 3423716 Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς, Αίμονος 9 & Άστρους. Τηλέφωνο: 210 5140877 Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372. Τηλέφωνο: 210 2012334 Λέσχη Φιλίας Κυψέλης, Σκύρου & Καυκάσου. Τηλέφωνο: 210 8815877 Λέσχη Φιλίας Αμπελοκήπων, Πανόρμου & Βαθέος. Τηλέφωνο: 210 6459890

Ειδικά για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών, το ΚΥΑΔΑ θα προμηθεύσει τις Λέσχες Φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με νερό, ροφήματα και το ειδικό kit προστασίας.