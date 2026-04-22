Βουλή: «Ναι» κατά πλειοψηφία στις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι απόντες

Υπέρ της άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Για την υπόθεση της Κατερίνας Παπακώστα:

Ψήφισαν 288, 287 υπέρ, 1 κατά

Για την υπόθεση του Κώστα Καραμανλή

Ψήφισαν 288, 286 υπέρ, 2 κατά

Για την υπόθεση του Γιάννη Κεφαλογιάννη

Ψήφισαν 288,  286 υπέρ, 2 κατά

Για την υπόθεση του Νότη Μηταράκη

Ψήφισαν 288,  286 υπέρ, 2 κατά

Για την υπόθεση του Λάκη Βασιλειάδη

Ψήφισαν 288,  286 υπέρ, 2 κατά

Για την υπόθεση του Χρήστου Μπουκώρου

Ψήφισαν 288,  286 υπέρ, 2 κατά

Για την υπόθεση του Κώστα Τσιάρα

Ψήφισαν 287,  285 υπέρ, 2 κατά

Για την υπόθεση του Κώστα Σκρέκα

Ψήφισαν 288,  286 υπέρ, 2 κατά

Για την υπόθεση του Δημήτρη Βαρτζόπουλου

Ψήφισαν 288,  286 υπέρ, 2 κατά

Για την υπόθεση του Μάξιμου Σενετάκη

Ψήφισαν 288,  286 υπέρ, 2 κατά

Για την υπόθεση του Θεόφιλου Λεονταρίδη

Ψήφισαν 288,  286 υπέρ, 2 κατά

Για την υπόθεση του Τάσου Χατζηβασιλείου

Ψήφισαν 288,  286 υπέρ, 2 κατά

Για την υπόθεση του Χαράλαμπου Αθανασίου

Ψήφισαν 288,  285 υπέρ, 2 κατά, ένα παρών

Οι απόντες από την ψηφοφορία

Από την ψηφοφορία απουσίαζαν εννέα βουλευτές,  εκ των οποίων μόνο τρεις προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, δεν μετείχαν στην ψηφοφορία: ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Νότης Μηταράκης, ο Στέλιος Πέτσας και ο Μίμης Χρυσομάλλης από τη ΝΔ, η Κατερίνα Νοτοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μάριος Σαλμάς, Γιώργος Ασπιώτης, Παύλος Σαράκης και Παναγιώτης Παρασκευαϊδης.

Σημειώνεται ότι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν ότι η κ. Νοτοπούλου είχε ψηφίσει με επιστολική ψήφο αλλά εκ παραδρομής δεν κατατέθηκε εγκαίρως και η ψήφος της θα προσμετρηθεί τελικά υπέρ της άρσης ασυλίας.

Η Κατερίνα Παπακώστα ψήφισε υπέρ της δικής της άρσης ασυλίας, αλλά «όχι» για όλους τους υπόλοιπους.  Ο Χαράλαμπος Αθανασίου δήλωσε παρών για τον εαυτό του, και ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας των υπολοίπων.

Ο Κώστας Τσιάρας, δεν μετείχε στην ψηφοφορία για τον ίδιο, ενώ ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας των άλλων βουλευτών.

Το δεύτερο «όχι» (εκτός δηλαδή από αυτό της κ. Παπακώστα) σε όλες τις άρσεις ασυλίας ήταν του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου.

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:19 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ο Τραμπ θεωρεί την Ελλάδα βασικό στρατηγικό εταίρο σε μια περιοχή κρίσιμης σημασίας

Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόϊλ τόνισε, στην ομιλία της στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2...
20:56 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Νίκη για τα μέτρα στήριξης: Επιστρέφει ψίχουλα στην κοινωνία από το ματωμένο πλεόνασμα

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει η Νίκη σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τα μέτρα στήριξης που ...
20:41 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κωστής Χατζηδάκης στον ANT1 για τα μέτρα: «Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης για πολίτες και επιχειρήσεις» – ΒΙΝΤΕΟ

Για τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ο Κ...
20:37 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ο 40χρονος πυροβόλησε εξ επαφής την Ελευθερία στο κεφάλι – Στοιχεία-σοκ

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητα για την δολοφονία της 43χρονης Ελ...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης