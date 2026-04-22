Βουλή: Υπερψηφίστηκε η άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ – Οι απόντες, τα πηγαδάκια και τα… πειράγματα – ΦΩΤΟ

Γεμάτη ήταν σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για τη συζήτηση και την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σημειώνεται ότι, με ευρύτερη πλειοψηφία και χωρίς εκπλήξεις ψηφίσθηκε η άρση ασυλιών και των 13 βουλευτών της ΝΔ. Κατά τη σημερινή ηλεκτρονική ψηφοφορία στη Βουλή, απουσίαζαν, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που εκφωνήθηκε, συνολικά εννέα βουλευτές.

Συγκεκριμένα, δεν μετείχαν στην ψηφοφορία: ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Νότης Μηταράκης, ο Στέλιος Πέτσας και ο Μίμης Χρυσομάλλης από τη ΝΔ, η Κατερίνα Νοτοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μάριος Σαλμάς, Γιώργος Ασπιώτης, Παύλος Σαράκης και Παναγιώτης Παρασκευαϊδης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή δεν έλειψαν οι εντάσεις, τα πηγαδάκια, οι τετ α τετ συζητήσεις καθώς και τα… πειράγματα.

