Τραγωδία στο Ηράκλειο: Σε κλάματα ξέσπασαν οι συγγενείς της 43χρονης Ελευθερίας που εντοπίστηκε νεκρή – ΦΩΤΟ

Συντετριμμένη είναι η οικογένεια της Ελευθερίας Γιακουμάκη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την περασμένη Κυριακή. Το απόγευμα της Τετάρτης 22/4, οι Αρχές εντόπισαν τη 43χρονη νεκρή στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Ηράκλειο.

Η σορός της 43χρονης βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, στο πίσω κάθισμα, κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποίησαν η ΕΜΑΚ και η ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η σορός έφερε τραύμα από όπλο.

Στο σημείο βρέθηκαν μέλη της οικογένειάς της, τα παιδιά της και ο αδερφός της. Οι συγγενείς ξέσπασαν σε λυγμούς, καθώς δεν μπορούσαν να πιστέψουν την τραγική κατάληξη των ερευνών για τον εντοπισμό της, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Την ίδια ώρα, στο σημείο μεταβαίνουν αστυνομικοί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία από το όχημα της 43χρονης. Εκεί μεταβαίνει και ιατροδικαστής, ώστε να εξετάσει τη σορό και τα ευρήματα της υπόθεσης.

Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

Οι αρχές εξετάζουν ως επικρατέστερο το ενδεχόμενο γυναικοκτονίας με δράστη τον πρώην σύντροφό της.

Η 43χρονη είχε φύγει από το σπίτι της στις Δαφνές το πρωί της Κυριακής και από τότε δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην σύντροφός της είχε κληθεί και καταθέσει το βράδυ της Δευτέρας στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Μύρωνα, στο πλαίσιο των ερευνών για την εξαφάνιση. Λίγες ώρες αργότερα, έβαλε τέλος στη ζωή του, γεγονός που έστρεψε εξαρχής τις υποψίες των αρχών προς το πρόσωπό του.

Ο δράστης φέρεται να σκηνοθέτησε ατύχημα με τη μηχανή του για να δικαιολογήσει τα χτυπήματα που είχε πάνω του μετά τη δολοφονία της 43χρονης . Η εγκληματική ενέργεια φέρεται να έλαβε χώρα στον Άγιο Παντελεήμονα. Στη συνέχεια, ο δράστης χρησιμοποίησε ένα αυτοκίνητο τύπου Smart για να επιστρέψει στο σημείο του εγκλήματος, πήρε το αυτοκίνητο της Ελευθερίας, μετέφερε τη σορό της στο σημείο όπου βρέθηκε σήμερα και διέφυγε με ταξί για να παραλάβει το δικό του όχημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των παιδιών του θύματος ο δράστης παρουσίαζε εμμονική συμπεριφορά (stalking) και παρακολουθούσε στενά την 43χρονη. Αν και δεν είχε δείξει ακραία επιθετικότητα στο παρελθόν, είχε σημειωθεί ένα περιστατικό όπου είχε προκαλέσει φθορά (σκάσιμο ελαστικού) στο όχημά της, κίνηση που πλέον ερμηνεύεται ως προμήνυμα της τραγικής κατάληξης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να ρίξουν φως στα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας.