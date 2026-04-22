Ερευνητές ανακαλύπτουν την πηγή μιας παράξενης παραμόρφωσης στο μεγαλύτερο ηπειρωτικό ρήγμα της Γης

Βαθιά κάτω από την Αφρική, μια τεράστια ροή θερμού υλικού από τον μανδύα φαίνεται να αναδιαμορφώνει αθόρυβα την Ήπειρο με τρόπους που οι επιστήμονες δεν περίμεναν πλήρως.

Μια νέα έρευνα ρίχνει φως στον λόγο για τον οποίο τμήματα της Ανατολικής Αφρικής παραμορφώνονται με απροσδόκητους τρόπους, αποκαλύπτοντας μια ισχυρή δύναμη που αναβλύζει από τα βάθη του πλανήτη.

Επιστήμονες, χρησιμοποιώντας προηγμένες προσομοιώσεις σε υπολογιστή, επιβεβαίωσαν ότι το Αφρικανικό Υπερ-λοφίο —μια τεράστια ροή θερμού υλικού από τον μανδύα που αναβλύζει από τα βάθη κάτω από τη νοτιοδυτική Αφρική— διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο διασπάται το Σύστημα Ρηγμάτων της Ανατολικής Αφρικής.

Η ηπειρωτική ρηγμάτωση είναι η διαδικασία που σταδιακά κομματιάζει μια χερσαία μάζα, σχηματίζοντας τελικά νέες ωκεάνιες λεκάνες μετά από εκατομμύρια χρόνια. Ξεκινά με το τέντωμα της λιθόσφαιρας, του άκαμπτου εξωτερικού κελύφους της Γης.

Καθώς αυτό το στρώμα λεπταίνει, ο ανώτερος φλοιός θρυμματίζεται, προκαλώντας σεισμούς και ορατές ρωγμές, ενώ οι βαθύτερες περιοχές μπορούν να ρέουν πιο αργά και ομαλά.

Πώς ανταποκρίνεται η λιθόσφαιρα στην καταπόνηση

Η γεωφυσικός D. Sarah Stamps εξηγεί ότι αυτή η αντίθεση στη συμπεριφορά εξαρτάται από τη χρονική κλίμακα και την καταπόνηση, θυμίζοντας τη λειτουργία ενός οικείου υλικού. «Αν χτυπήσετε μια “έξυπνη πλαστελίνη” (Silly Putty) με ένα σφυρί, μπορεί πραγματικά να ραγίσει και να σπάσει», δήλωσε η Stamps, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωεπιστημών του Κολεγίου Επιστημών του Virginia Tech.

«Αν όμως την τραβήξετε αργά, η πλαστελίνη τεντώνεται. Έτσι, σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες, η λιθόσφαιρα της Γης συμπεριφέρεται με διαφορετικούς τρόπους».

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες περίμεναν ότι η μεγαλύτερη παραμόρφωση στις ζώνες ρηγμάτων θα συνέβαινε κάθετα προς την κατεύθυνση του ρήγματος, ουσιαστικά “ανοίγοντας” τον φλοιό προς τα πλάγια.

Το Σύστημα Ρηγμάτων της Ανατολικής Αφρικής, το μεγαλύτερο ενεργό ηπειρωτικό ρήγμα στη Γη, παρουσιάζει όντως αυτό το πρότυπο. Ωστόσο, μακροχρόνιες μετρήσεις GPS αποκάλυψαν κάτι αινιγματικό: τμήματα της περιοχής μετατοπίζονται επίσης παράλληλα προς το ίδιο το ρήγμα.

Για να ερευνήσουν το φαινόμενο, οι ερευνητές στράφηκαν σε λεπτομερή τρισδιάστατα θερμομηχανικά μοντέλα που ανέπτυξε ο Tahiry Rajaonarison, ο οποίος είναι πλέον μεταδιδακτορικός ερευνητής στο New Mexico Tech.

Οι προσομοιώσεις του δείχνουν ότι αυτή η ασυνήθιστη κίνηση, που είναι παράλληλη προς το ρήγμα, καθοδηγείται από μια προς βορρά ροή του μανδύα, η οποία συνδέεται με το Αφρικανικό Υπερ-λοφίο. Το εύρημα αυτό βοηθά στην επίλυση μιας μακροχρόνιας διαμάχης σχετικά με το ποιες δυνάμεις κυριαρχούν στη διαδικασία της ρηγμάτωσης.

Ορισμένοι επιστήμονες υποστήριζαν ότι υπεύθυνες είναι δυνάμεις που προέρχονται από σχετικά μικρά βάθη, γνωστές ως «άνωση της λιθόσφαιρας». Αυτές οι δυνάμεις συνδέονται με το ανυψωμένο Αφρικανικό Υπερ-ύψωμα και τις διακυμάνσεις στην πυκνότητα των πετρωμάτων.

Άλλοι υπέδειξαν τις δυνάμεις έλξης του βαθύτερου μανδύα, οι οποίες προκαλούνται από την οριζόντια κίνηση θερμών πετρωμάτων κάτω από την επιφάνεια.

Επίλυση μιας επιστημονικής διαμάχης

Προγενέστερα μοντέλα του 2021 υπεδείκνυαν ότι και οι δύο δυνάμεις είναι σημαντικές. Η άνωση εξηγεί την αναμενόμενη πλευρική διάταση, αλλά δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την πρόσφατα παρατηρηθείσα παράλληλη κίνηση. Η τελευταία μελέτη καλύπτει αυτό το κενό, προσδιορίζοντας τη ροή του μανδύα από το υπερ-λοφίο ως τον κινητήριο μοχλό που έλειπε.

Η έρευνα εξηγεί επίσης ένα σχετικό φαινόμενο που ονομάζεται σεισμική ανισοτροπία, κατά το οποίο τα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν ταχύτερα σε ορισμένες κατευθύνσεις λόγω του τρόπου με τον οποίο είναι ευθυγραμμισμένα τα πετρώματα στο υπέδαφος.

Στην Ανατολική Αφρική, αυτή η ευθυγράμμιση συμπίπτει με την κατεύθυνση της προς βορρά ροής του υπερ-λοφίου, προσφέροντας περαιτέρω αποδείξεις για την επιρροή του. «Υποστηρίζουμε ότι η ροή του μανδύα δεν καθοδηγεί την ανατολική-δυτική, κάθετη προς το ρήγμα κατεύθυνση ορισμένων παραμορφώσεων, αλλά ότι μπορεί να προκαλεί την ανώμαλη προς βορρά παραμόρφωση, παράλληλα προς το ρήγμα», δήλωσε ο Rajaonarison.

«Επιβεβαιώσαμε προηγούμενες θεωρίες ότι οι δυνάμεις άνωσης της λιθόσφαιρας καθοδηγούν το ρήγμα, αλλά προσφέρουμε μια νέα οπτική: ότι η ανώμαλη παραμόρφωση στην Ανατολική Αφρική είναι όντως δυνατή».

Διεργασίες στο βάθος της Γης και επιφανειακές αλλαγές

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Geophysical Research Letters, αναδεικνύοντας πώς διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκατοντάδες έως χιλιάδες χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της Γης μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο οι ήπειροι διασπώνται στην επιφάνεια.

Μια ξεχωριστή μελέτη που επίσης δημοσιεύτηκε το 2025 στο περιοδικό Geophysical Research Letters επικεντρώθηκε στο πώς μικρότερα τμήματα του φλοιού της Γης, γνωστά ως μικροπλάκες, συμπεριφέρονται μέσα στο ρήγμα.

Χρησιμοποιώντας πυκνά δεδομένα από το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS), οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η μικροπλάκα Victoria, η οποία βρίσκεται ανάμεσα σε κύριους κλάδους του ρήγματος, περιστρέφεται αργά αριστερόστροφα με ρυθμό περίπου 0,0583 ± 0,0293° ανά εκατομμύριο χρόνια (δηλαδή περίπου 6,48 ± 3,26 χιλιοστά τον χρόνο).

Ο ρόλος των μικροπλακών στη δυναμική των ρηγμάτων

Η μελέτη δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραμόρφωσης συγκεντρώνεται κατά μήκος των ορίων αυτής της μικροπλάκας, όπου τα ρήγματα ολισθαίνουν με ρυθμούς περίπου 1,8 έως 2,2 χιλιοστών ανά έτος, ενώ το εσωτερικό παραμένει κυρίως σταθερό με ελάχιστη μόνο διάταση σε ορισμένες περιοχές.

Αυτή η περιστροφή βοηθά να εξηγηθεί γιατί η παραμόρφωση στην περιοχή δεν είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με το ίδιο το ρήγμα. Αντιθέτως, η κίνηση παρουσιάζει μια ελαφρά γωνία, αντανακλώντας έναν συνδυασμό δυνάμεων που δρουν σε διαφορετικά βάθη. Υποδηλώνει επίσης ότι η διάσπαση της Αφρικής δεν είναι μια απλή, ομοιόμορφη διαδικασία, αλλά μια περίπλοκη αλληλεπίδραση της ροής του βαθιού μανδύα, των επιφανειακών δυνάμεων και της μετατοπιζόμενης κίνησης μικρότερων τμημάτων του φλοιού.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτό το αποτέλεσμα από την αριθμητική μοντελοποίηση του Δρ. Rajaonarison, διότι παρέχει νέες πληροφορίες για τις περίπλοκες διεργασίες που διαμορφώνουν την επιφάνεια της Γης μέσω της ηπειρωτικής ρηγμάτωσης», δήλωσε η Stamps.