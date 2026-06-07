Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (7/6)

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Κυριακής (7/6) περιλαμβάνει το φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία, τον τελικό του Ρολάν Γκαρός και το Grand Prix του Μονακό. Αναλυτικά, παρουσιάζονται όλες οι διαθέσιμες επιλογές με ώρες, κανάλια και αγώνες για την ημέρα αυτή.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το φιλικό της Εθνικής μας με την νεανική Εθνική Ιταλίας, ο τελικός του Ρολάν Γκαρός και το Grand Prix του Μονακό θα ξεχωρίσουν από το πλούσιο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Κυριακής 7 Ιουνίου.
  • Στο πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν επίσης το Grand Prix Ουγγαρίας του MotoGP, καθώς και φιλικοί αγώνες ποδοσφαίρου όπως Λιχτενστάιν – Κύπρος, Δανία – Ουκρανία και Κροατία – Σλοβενία.
  • Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και αναμετρήσεις μπάσκετ από την ACB Liga Endesa και την Turkish Basketball Super League, αλλά και χάντμπολ και στίβο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το φιλικό της Εθνικής μας με την νεανική Εθνική Ιταλίας, ο τελικός του Ρολάν Γκαρός και το Grand Prix του Μονακό ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Ολλανδία, Άσσεν – 2ος Αγώνας

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Warm Up)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026Γκραν Πρι Ουγγαρίας

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026Γκραν Πρι Ουγγαρίας

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ουγγαρίας

15:45 ANT1 Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Μονακό Αγώνας

16:00 Novasports Start Λιχτενστάιν – Κύπρος Φιλικός

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βέτσλαρ – Μαγδεμβούργο DAIKIN Bundesliga

16:00 Eurosport 1 Κόμπολι – Ζβέρεφ Τελικός Roland Garros

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco αγώνας Μηχανοκίνητα

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Στοκχόλμη

19:30 Novasports Prime Δανία – Ουκρανία Φιλικός

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπασκόνια – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 7 HDΑναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

21:45 Novasports Start Κροατία – Σλοβενία Φιλικός

22:00 Novasports 1HD Λας Πάλμας – Μάλαγα Ποδόσφαιρο

22:00 ALPHA Ελλάδα – Ιταλία Φιλικός

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