Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (7/6)

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Κυριακής (7/6) περιλαμβάνει το φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία, τον τελικό του Ρολάν Γκαρός και το Grand Prix του Μονακό. Αναλυτικά, παρουσιάζονται όλες οι διαθέσιμες επιλογές με ώρες, κανάλια και αγώνες για την ημέρα αυτή.