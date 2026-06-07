Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (7/6)

Το φιλικό της Εθνικής μας με την νεανική Εθνική Ιταλίας, ο τελικός του Ρολάν Γκαρός και το Grand Prix του Μονακό ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Ολλανδία, Άσσεν – 2ος Αγώνας
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Warm Up)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026Γκραν Πρι Ουγγαρίας
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026Γκραν Πρι Ουγγαρίας
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ουγγαρίας
15:45 ANT1 Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Μονακό Αγώνας
16:00 Novasports Start Λιχτενστάιν – Κύπρος Φιλικός
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βέτσλαρ – Μαγδεμβούργο DAIKIN Bundesliga
16:00 Eurosport 1 Κόμπολι – Ζβέρεφ Τελικός Roland Garros
16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco αγώνας Μηχανοκίνητα
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Στοκχόλμη
19:30 Novasports Prime Δανία – Ουκρανία Φιλικός
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπασκόνια – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 7 HDΑναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
21:45 Novasports Start Κροατία – Σλοβενία Φιλικός
22:00 Novasports 1HD Λας Πάλμας – Μάλαγα Ποδόσφαιρο
22:00 ALPHA Ελλάδα – Ιταλία Φιλικός