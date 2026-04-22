Βουλή: Καβγάς Κωνσταντοπούλου – Πλεύρη για τα… πτυχία τους – Βίντεο

Άγρια κόντρα με φόντο τα… πτυχία τους είχαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Zωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών για το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και τον Κανονισμό Επιστροφών.

Ο έντονος διάλογος Κωνσταντοπούλου – Πλεύρη

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη συνέντευξη για δουλειά πρέπει να πας και τα πτυχία σου βέβαια..

Θάνος Πλεύρης: Θέλετε να σας τα φέρω;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δικά σας;

Θάνος Πλεύρης: Μου λέτε, τα πτυχία μου. Θέλετε να σας τα φέρω;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Βεβαίως, όλων, όπως και το ποιοι παίρνουν αγροτικές επιδοτήσεις θέλουμε. Πτυχία, μεταπτυχιακά και ποιοι…

Θάνος Πλεύρης: Να φέρουμε και το δικό σας. Να συγκρίνουμε τα πτυχία μας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι θέλετε να συγκρίνουμε;

Θάνος Πλεύρης: Διδακτορικό έχω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με ποιον το πήρατε;

Θάνος Πλεύρης: Από το ΕΚΠΑ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς έχετε διδακτορικό στη διαφθορά. Αυτό είναι ασύγκριτο.

Θάνος Πλεύρης: Επειδή θέλετε να συγκρίνουμε πτυχία. Διδακτορικό έχετε;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχω πτυχίο από τη νομική Αθηνών, πτυχίο από τη νομική της Nanterre, μεταπτυχιακό από τη Σορβόννη και δεύτερο μεταπτυχιακό από το Colombia.

Θάνος Πλεύρης: Διδακτορικό έχετε;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς με ποιον το κάνατε; Με τον πατέρα σας, μαζί με το βιβλίο με το Ολοκαύτωμα;

Θάνος Πλεύρης: Πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό από τη Χαϊδελβέργη και διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μαζί με το Ολοκαύτωμα;

Θάνος Πλεύρης: Επειδή λοιπόν ακαδημαϊκά είστε σε κατώτερη βαθμίδα, μην μου κάνετε μαθήματα για πτυχία.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αλήθεια έχετε κόμπλεξ ανωτερότητας; Μαζί με την άποψή σας για τους Εβραίους;

Θάνος Πλεύρης: Εσείς μάλλον.

Πρόεδρος Επιτροπής: Έχει ενδιαφέρον να σας παρακολουθούμε, αλλά ας το κάνουμε σε μια επόμενη φάση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μας εξέθεσε μία αντίληψη περί ανωτερότητας. Ησυχάστε κύριε Πλεύρη. Σε αυτή τη βαθμίδα που εισηγείστε, θέλουμε να ζητήσετε και τα πιστοποιητικά, είτε από το Southeastern, είτε από το Northeastern.

Θεόφιλος Ξανθόπουλος: Όταν τελειώσει η σκιαμαχία μεταξύ των τιτλούχων, θα μιλήσουμε κι εμείς οι απλοί πτυχιούχοι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κύριε Ξανθόπουλε, ενοχληθήκατε που κάνουμε αντιπολίτευση στον κύριο Πλεύρη;

Νάντια Γιαννακοπούλου: Με τον κύριο Πλεύρη ήμασταν συμφοιτητές στη Νομική Αθηνών. Εγώ αυτό πρέπει να το καταθέσω για τα πρακτικά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα μας πείτε με ποιον κάνατε το διδακτορικό σας και σε ποιο θέμα;

Θάνος Πλεύρης: Το διδακτορικό μου είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι η ποινική ιατρική ευθύνη, έρευνα και πειραματισμός με αντικείμενο τον άνθρωπο. Το έκανα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με ποιον καθηγητή κύριε Πλεύρη;

Θάνος Πλεύρης: Ο Λεωνίδας Κοτσαλής ήταν ο επιβλέπων καθηγητής.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καταλάβαμε.

Θάνος Πλεύρης: Εσείς το διδακτορικό σας με ποιον το κάνατε; Γιατί τυχαίνει να μην έχετε απλά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ είναι γνωστό ότι δεν έχω πτυχία.

Θάνος Πλεύρης: Όχι πτυχίο έχετε, διδακτορικό δεν έχετε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εντάξει κύριε Πλεύρη, είστε ανώτερος ακαδημαϊκά, όπως και οι Άριοι των Εβραίων, κατά τον πατέρα σας.

Πρόεδρος Επιτροπής: Φτάνει. Φτάνει. Λοιπόν, τέλος. Κύριε Ξανθόπουλε, έχετε το λόγο.

Θεόφιλος Ξανθόπουλος: Εγώ είμαι ένας απλός πτυχιούχος της νομικής Θράκης, θα παρακαλέσω, λοιπόν, την στοιχειώδη προσοχή του σώματος, γιατί δεν έχω να παραθέσω ακαδημαϊκές περγαμηνές. Ναι, είμαι απόφοιτος νομικής Θράκης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μάλιστα είμαι από την πρώτη φουρνιά, είχα μπει το 1975. Eίμαστε από τους φοιτητές που στήσαμε το Πανεπιστήμιο της Κομοτηνής και είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό.