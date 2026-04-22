Ηράκλειο: Νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκε η 43χρονη Ελευθερία – Φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Ελευθερία Γιακουμάκη, Εξαφάνιση, Ηράκλειο, Κρήτη

Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, της μητέρας από τις Δαφνές Ηρακλείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο η 43χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στα πίσω καθίσματα, σε αγροτική περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Ο χώρος έχει αποκλειστεί μέχρι να φτάσει στο σημείο κλιμάκιο της Σήμανσης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός της 43χρονης φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Το σημείο όπου βρίσκονται ήδη ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχει αποκλειστεί, ενώ έχει ενημερωθεί και αναμένεται να φτάσει και ιατροδικαστής.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τρίτης, είχε εντοπιστεί νεκρός ο πρώην σύντροφός της, στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία.

Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

Οι αρχές εξετάζουν ως επικρατέστερο το ενδεχόμενο γυναικοκτονίας με δράστη τον πρώην σύντροφό της.

Η 43χρονη είχε φύγει από το σπίτι της στις Δαφνές το πρωί της Κυριακής και από τότε δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην σύντροφός της είχε κληθεί και καταθέσει το βράδυ της Δευτέρας στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Μύρωνα, στο πλαίσιο των ερευνών για την εξαφάνιση. Λίγες ώρες αργότερα, έβαλε τέλος στη ζωή του, γεγονός που έστρεψε εξαρχής τις υποψίες των αρχών προς το πρόσωπό του.

Ο δράστης φέρεται να σκηνοθέτησε ατύχημα με τη μηχανή του για να δικαιολογήσει τα χτυπήματα που είχε πάνω του μετά τη δολοφονία της 43χρονης . Η εγκληματική ενέργεια φέρεται να έλαβε χώρα στον Άγιο Παντελεήμονα. Στη συνέχεια, ο δράστης χρησιμοποίησε ένα αυτοκίνητο τύπου Smart για να επιστρέψει στο σημείο του εγκλήματος, πήρε το αυτοκίνητο της Ελευθερίας, μετέφερε τη σορό της στο σημείο όπου βρέθηκε σήμερα και διέφυγε με ταξί για να παραλάβει το δικό του όχημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των παιδιών του θύματος ο δράστης παρουσίαζε εμμονική συμπεριφορά (stalking) και παρακολουθούσε στενά την 43χρονη. Αν και δεν είχε δείξει ακραία επιθετικότητα στο παρελθόν, είχε σημειωθεί ένα περιστατικό όπου είχε προκαλέσει φθορά (σκάσιμο ελαστικού) στο όχημά της, κίνηση που πλέον ερμηνεύεται ως προμήνυμα της τραγικής κατάληξης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να ρίξουν φως στα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας.

