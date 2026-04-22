Βουλή: Πώς ψήφισαν στην ονομαστική ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών – Ποιοι απουσίαζαν

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Βουλή

Με ευρύτερη πλειοψηφία ψηφίστηκε η άρση ασυλιών και των 13 βουλευτών της ΝΔ από την Ολομέλεια που αναφέρονται στις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή αναφορικά με επιδοτήσεις σε παραγωγούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.

Ποιοι απουσίαζαν από την ψηφοφορία

Από την ψηφοφορία απουσίαζαν εννέα βουλευτές,  εκ των οποίων μόνο τρεις προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, δεν μετείχαν στην ψηφοφορία: ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Νότης Μηταράκης, ο Στέλιος Πέτσας και ο Μίμης Χρυσομάλλης από τη ΝΔ, η Κατερίνα Νοτοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μάριος Σαλμάς, Γιώργος Ασπιώτης, Παύλος Σαράκης και Παναγιώτης Παρασκευαϊδης.

Η Κατερίνα Παπακώστα ψήφισε υπέρ της δικής της άρσης ασυλίας, αλλά «όχι» για όλους τους υπόλοιπους.  Ο Χαράλαμπος Αθανασίου δήλωσε παρών για τον εαυτό του, και ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας των υπολοίπων.

Ο Κώστας Τσιάρας, δεν μετείχε στην ψηφοφορία για τον ίδιο, ενώ ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας των άλλων βουλευτών.

Το δεύτερο «όχι» (εκτός δηλαδή από αυτό της κ. Παπακώστα) σε όλες τις άρσεις ασυλίας ήταν του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Για το αίτημα που αφορά την βουλευτή της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, ψήφισαν 288 βουλευτές. Υπερ της άρσης χήφισαν 287 βουλευτές και ένας «κατά»

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Αχ. Καραμανλή ψήφισαν 288 βουλευτές. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Κεφαλογιάννη, ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Νότη Μηταράκη, ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν.

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Τσιάρα, συνολικά ψήφισαν 287. «Υπέρ» ψήφισαν 285 βουλευτές ενώ δύο το καταψήφισαν.

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Βαρτζινόπουλο ψήφισαν συνολικά 288. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Μάξιμο Συνετάκη ψήφισαν συνολικά 288. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν.

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Λάκη Βασιλειάδη ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Για τοι αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Θεόφιλο Λεονταρίδη ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Αναφορικά με τα εισαγγελικά αιτήματα της δικογραφίας που αφορούσαν τους βουλευτές της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου η Ολομέλεια αποφάσισε:

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. «Υπέρ» της άρσης τάχθηκαν 285 βουλευτές, ένας «κατά» ενώ ένας τάχθηκε με το «παρών»

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Τάσο Χατζηβασιλείου συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές, «Υπερ.» τάχθηκαν 286 βουλευτές , ενώ δύο καταψήφισαν.

 

 

