Σαν σήμερα 7 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Διαλόγου μεταξύ των Πολιτισμών

Ημέρα Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Γεγονότα

1821 : Ο Ιερός Λόχος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ηττάται στο Δραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Έπειτα από λίγες μέρες, ο Υψηλάντης θα περάσει τα αυστριακά σύνορα, θα συλληφθεί από τους Αυστριακούς και θα φυλακιστεί.

: Ο Ιερός Λόχος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ηττάται στο Δραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Έπειτα από λίγες μέρες, ο Υψηλάντης θα περάσει τα αυστριακά σύνορα, θα συλληφθεί από τους Αυστριακούς και θα φυλακιστεί. 1822 : Ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη Χίο. Στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου, γιορτάζοντας το Ραμαζάνι. Σκοτώνεται ο τούρκος ναύαρχος και περισσότεροι από 1000 παριστάμενοι.

: Ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη Χίο. Στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου, γιορτάζοντας το Ραμαζάνι. Σκοτώνεται ο τούρκος ναύαρχος και περισσότεροι από 1000 παριστάμενοι. 1907 : Απαγχονίζεται από τους κομιτατζήδες ο θρυλικός μακεδονομάχος Καπετάν Άγρας.

: Απαγχονίζεται από τους κομιτατζήδες ο θρυλικός μακεδονομάχος Καπετάν Άγρας. 1942 : Τερματίζεται με νίκη των Αμερικανών η αεροναυμαχία του Μίντγουεϊ, μία από τις σημαντικότερες για την έκβαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας.

: Τερματίζεται με νίκη των Αμερικανών η αεροναυμαχία του Μίντγουεϊ, μία από τις σημαντικότερες για την έκβαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας. 1967 : Πόλεμος των Έξι Ημερών: Οι Ισραηλινοί στρατιώτες μπαίνουν στην Ιερουσαλήμ.

: Πόλεμος των Έξι Ημερών: Οι Ισραηλινοί στρατιώτες μπαίνουν στην Ιερουσαλήμ. 1970 : Ιστορική απόκρουση του Γκόρντον Μπανκς στην κεφαλιά του Πελέ στον αγώνα Βραζιλία – Αγγλία (1-0) στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού. Ο Μπανκς θεωρείται από πολλούς ως ο τρίτος τερματοφύλακας όλων των εποχών μετά τον Λεβ Γιασίν και τον Ρικάρντο Θαμόρα.

: Ιστορική απόκρουση του Γκόρντον Μπανκς στην κεφαλιά του Πελέ στον αγώνα Βραζιλία – Αγγλία (1-0) στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού. Ο Μπανκς θεωρείται από πολλούς ως ο τρίτος τερματοφύλακας όλων των εποχών μετά τον Λεβ Γιασίν και τον Ρικάρντο Θαμόρα. 1981 : Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία καταστρέφει τον πυρηνικό σταθμό του Ιράκ «Οσιράκ», στα περίχωρα της Βαγδάτης. (Επιχείρηση Όπερα)

: Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία καταστρέφει τον πυρηνικό σταθμό του Ιράκ «Οσιράκ», στα περίχωρα της Βαγδάτης. (Επιχείρηση Όπερα) 1997: Στην Ιρλανδία, η πολιτική πτέρυγα του IRA, Σιν Φέιν, εξασφαλίζει για πρώτη φορά έδρα στη Βουλή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών.

Γεννήσεις

1778 : Τζορτζ Μπράιαν Μπράμελ, γνωστότερος ως Μπο Μπράμελ, Άγγλος δανδής, που εισήγαγε τη μόδα στο ανδρικό λεξιλόγιο. (Θαν. 30/3/1840)

: Τζορτζ Μπράιαν Μπράμελ, γνωστότερος ως Μπο Μπράμελ, Άγγλος δανδής, που εισήγαγε τη μόδα στο ανδρικό λεξιλόγιο. (Θαν. 30/3/1840) 1848 : Πολ Γκογκέν, Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. (Θαν. 8/5/1903)

: Πολ Γκογκέν, Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. (Θαν. 8/5/1903) 1958 : Πρινς, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρότζερ Νέλσον, Αμερικανός ρόκερ. (Θαν. 21/4/2016)

: Πρινς, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρότζερ Νέλσον, Αμερικανός ρόκερ. (Θαν. 21/4/2016) 1966 : Κώστας Κόκλας, Έλληνας ηθοποιός.

: Κώστας Κόκλας, Έλληνας ηθοποιός. 1991: Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο.

Θάνατοι