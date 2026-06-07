Σαν σήμερα 7 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Διαλόγου μεταξύ των Πολιτισμών
- Ημέρα Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας
- Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των Τροφίμων
Γεγονότα
- 1821: Ο Ιερός Λόχος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ηττάται στο Δραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Έπειτα από λίγες μέρες, ο Υψηλάντης θα περάσει τα αυστριακά σύνορα, θα συλληφθεί από τους Αυστριακούς και θα φυλακιστεί.
- 1822: Ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη Χίο. Στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου, γιορτάζοντας το Ραμαζάνι. Σκοτώνεται ο τούρκος ναύαρχος και περισσότεροι από 1000 παριστάμενοι.
- 1907: Απαγχονίζεται από τους κομιτατζήδες ο θρυλικός μακεδονομάχος Καπετάν Άγρας.
- 1942: Τερματίζεται με νίκη των Αμερικανών η αεροναυμαχία του Μίντγουεϊ, μία από τις σημαντικότερες για την έκβαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας.
- 1967: Πόλεμος των Έξι Ημερών: Οι Ισραηλινοί στρατιώτες μπαίνουν στην Ιερουσαλήμ.
- 1970: Ιστορική απόκρουση του Γκόρντον Μπανκς στην κεφαλιά του Πελέ στον αγώνα Βραζιλία – Αγγλία (1-0) στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού. Ο Μπανκς θεωρείται από πολλούς ως ο τρίτος τερματοφύλακας όλων των εποχών μετά τον Λεβ Γιασίν και τον Ρικάρντο Θαμόρα.
- 1981: Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία καταστρέφει τον πυρηνικό σταθμό του Ιράκ «Οσιράκ», στα περίχωρα της Βαγδάτης. (Επιχείρηση Όπερα)
- 1997: Στην Ιρλανδία, η πολιτική πτέρυγα του IRA, Σιν Φέιν, εξασφαλίζει για πρώτη φορά έδρα στη Βουλή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών.
Γεννήσεις
- 1778: Τζορτζ Μπράιαν Μπράμελ, γνωστότερος ως Μπο Μπράμελ, Άγγλος δανδής, που εισήγαγε τη μόδα στο ανδρικό λεξιλόγιο. (Θαν. 30/3/1840)
- 1848: Πολ Γκογκέν, Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. (Θαν. 8/5/1903)
- 1958: Πρινς, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρότζερ Νέλσον, Αμερικανός ρόκερ. (Θαν. 21/4/2016)
- 1966: Κώστας Κόκλας, Έλληνας ηθοποιός.
- 1991: Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο.
Θάνατοι
- 1954: Άλαν Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής, με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. (Γεν. 23/6/1912)
- 1980: Χένρι Μίλερ, Αμερικανός συγγραφέας. («Ο τροπικός του Καρκίνου», «Ο Κολοσσός του Μαρουσιού») (Γεν. 26/12/1891)
- 2002: Μαλβίνα Κάραλη, Ελληνίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας.
- 2015: Κρίστοφερ Λι, Άγγλος ηθοποιός, ο καλύτερος «Δράκουλας» στην ιστορία της 7ης τέχνης. (Γεν. 27/5/1922)
- 2023: Θανάσης Σπυρόπουλος Έλληνας καραγκιοζοπαίκτης.