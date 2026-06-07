Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (7/6)

Το άρθρο ενημερώνει τους αναγνώστες για τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις 7 Ιουνίου. Στόχος του είναι να παρέχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες όπως τηλέφωνα, διευθύνσεις και τοποθεσίες στον χάρτη για τα πλησιέστερα φαρμακεία.