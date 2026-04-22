Κωστής Χατζηδάκης στον ANT1 για τα μέτρα: «Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης για πολίτες και επιχειρήσεις» – ΒΙΝΤΕΟ

Για τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ο Κωστής Χατζηδάκης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης για το ύψος των παρεμβάσεων, ενώ αναφέρθηκε και στα αιτήματα της αγοράς για πρόσθετη στήριξη των επιχειρήσεων.

«Δύο εξηγήσεις υπάρχουν: ή ότι θέλουμε να βασανίζουμε τον κόσμο ή ότι θέλουμε να βασανιζόμαστε εμείς οι ίδιοι και να πληρώνουμε πολιτικό κόστος. Να μπορούμε, δηλαδή, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, να δώσουμε αβέρτα κουβέρτα όλο το πλεόνασμα και εμείς, κολλημένοι, να μη θέλουμε να το κάνουμε. Δεν είναι καθόλου σοβαρά πράγματα. Αδικούν τον εαυτό τους και δεν έχουν διδαχθεί καθόλου από το πώς ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε αυτές τις τοποθετήσεις το 2023», είπε αρχικά ο κ. Χατζηδάκης.

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι το πλαίσιο των παροχών καθορίζεται από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. «Είχαμε δικαίωμα, πάρα πολύ απλά, να δώσουμε αυτό το οποίο δώσαμε με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Όταν θεσπίστηκαν αυτοί οι κανόνες, εγώ ήμουν υπουργός Οικονομικών και τους ξέρω πάρα πολύ καλά. Η λογική των δημοσιονομικών κανόνων, για όλες τις χώρες, όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι να υπάρχει μια δημοσιονομική ισορροπία, να μην ξεφεύγουν τα ελλείμματα και τα χρέη και, στην περίπτωση που υπάρχουν πλεονάσματα, ένα τμήμα μοιράζεται και ένα άλλο τμήμα πάει στη μείωση του δημοσίου χρέους», πρόσθεσε.

Ο κ. Χατζηδάκης συνέχισε την κριτική του προς την αντιπολίτευση, λέγοντας: «Καταρχάς, οι ίδιοι ήταν περήφανοι για το μαξιλάρι που είχαν στην άκρη και δεν το μοίραζαν. Προηγουμένως είχαν κάνει το τρίτο μνημόνιο και τα λοιπά και τα λοιπά. Έφυγαν από αυτές τις θεωρίες και τώρα λένε τα ακριβώς αντίθετα. Θα μου πεις τώρα, πρώτη φορά ήταν που έφυγαν από αυτές τις θεωρίες; Εδώ έλεγαν ότι θα καταργήσουν το μνημόνιο με ένα άρθρο και με έναν νόμο και μετά ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, το πιο βαρύ. Δεν βγάζεις άκρη με τον ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εμβαθύνουμε ιδιαίτερα, διότι έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους οι πολίτες. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, όχι στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο, που να μπορεί να μοιράσει λεφτά και να μην το κάνει. Εξαντλήσαμε το όριο και το ότι γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα, γιατί μοιράσατε τόσα και δεν μοιράσατε παραπάνω, γίνεται διότι προηγουμένως υπήρξε μια νοικοκυρεμένη οικονομική πολιτική, η οποία οδήγησε στα πλεονάσματα, και αυτό μας επιτρέπει σήμερα να μοιράζουμε. Εάν δεν έχεις πλεονάσματα, ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος».

Αναφερόμενος στο αποτύπωμα των ανακοινώσεων για τα νοικοκυριά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κράτησε χαμηλούς τόνους και παραδέχθηκε ότι τα μέτρα δεν λύνουν συνολικά το πρόβλημα της ακρίβειας. «Υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο σκηνικό. Από τη μία πλευρά υπάρχουν οι αντιπολιτεύσεις που λένε “τι δίνετε, ένα κομμάτι ψωμί, ένα κουλούρι”, όταν δίνονται αυξήσεις, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους δράσεις, και από την άλλη οι κυβερνήσεις που πανηγυρίζουν και λένε “μπράβο, πετύχαμε κάτι πολύ σοβαρό, ανακουφίζουμε τον κόσμο” κτλ. Δεν θα πάω στη δεύτερη συνταγή. Δεν θα πω ότι με τα μέτρα αυτά ή με όποια μέτρα έχουμε πάρει, σε δύσκολες συνθήκες λόγω του διεθνούς προβλήματος του πληθωρισμού και της ακρίβειας, λύσαμε τα προβλήματα των νοικοκυριών. Θα θέλαμε να δώσουμε παραπάνω. Ναι, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί να μη θέλουμε να δώσουμε παραπάνω, πολύ περισσότερο που έχουμε την ακρίβεια και που έχουμε τώρα και τις επιπτώσεις της κρίσης στον Κόλπο; Δεν περηφανευόμαστε για όλα αυτά που σήμερα μοιράσαμε, ούτε ισχυριζόμαστε ότι λύνονται τα προβλήματα των νοικοκυριών. Υπάρχει, όμως, μια νοικοκυρεμένη πολιτική, όπως σας είπα, που ακριβώς επειδή λειτουργεί με έναν θετικό τρόπο αφήνει στην άκρη κάποιο πλεόνασμα. Μοιράζεται αυτό το πλεόνασμα με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες και, βεβαίως, ξαναλέω, δεν ισχυρίζομαι ότι λύσαμε τα προβλήματα των οικογενειών, αλλά μια οικογένεια, ας πούμε, με τρία παιδιά παίρνει ένα έκτακτο επίδομα 450 ευρώ. Κάτι είναι. Με αυτή την έννοια το λέω και νομίζω ότι πρέπει και εμείς να μείνουμε σε μια γραμμή σεμνότητας, να μην πάμε στη γραμμή την αντίθετη της αντιπολίτευσης».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί, καθώς η χώρα κρίνεται τόσο από τις Βρυξέλλες όσο και από τις διεθνείς αγορές. «Εξαντλήσαμε τις δυνατότητες, διότι κρινόμαστε και από τις Βρυξέλλες και από τις διεθνείς αγορές. Ξέρετε, σε μια περίοδο κρίσης, εάν κανείς περάσει κάποια όρια, οι αγορές τιμωρούν. Το είδαμε με διάφορα πειράματα που πήγαν να κάνουν, πήγαν να κάνουν και μεγάλες χώρες, όπως ας πούμε η Βρετανία, σχετικά πρόσφατα. Μένουμε σε αυτή τη γραμμή της σοβαρότητας. Επανήλθαμε στο σύστημα των δόσεων μετά από 3-3,5 χρόνια. Μέχρι τώρα δεν το είχαμε κάνει, ακριβώς γιατί υπήρχε επιφυλακτικότητα και από τις Βρυξέλλες. Και νομίζω ότι, χωρίς και πάλι να λύνονται όλα τα προβλήματα, εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις καλύπτονται από ένα μέτρο το οποίο μπορεί να τους επιτρέψει να κάνουν μια επανεκκίνηση».

Για τα ζητήματα των επιχειρήσεων, αλλά και για την παρέμβαση του πρόεδρου της ΕΒΕΑ, κ. Μπρατάκου, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση κατανοεί τα αιτήματα της αγοράς, αλλά επέμεινε ότι κινείται εντός αυστηρών ορίων. «Το κατανοώ, το κατανοώ, διότι εκπροσωπεί επιχειρήσεις, οι οποίες και αυτές από την πλευρά τους θέλουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη. Υπάρχουν, όμως, τρεις πρωτοβουλίες στα οκτώ διαφορετικά μέτρα που ανακοινώθηκαν, τρεις πρωτοβουλίες που αφορούν κατά βάση μικρομεσαίες επιχειρήσεις: για την κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών, για τις δόσεις, για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, προς την κατεύθυνση που ήταν τα αιτήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλο το προηγούμενο διάστημα».