Ιρανός ΥΠΕΞ κατά Ευρώπης: «Απαράδεκτη η σιωπή για τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ σε πυρηνικές εγκαταστάσεις»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράγτσι, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των ευρωπαϊκών χωρών την Τετάρτη, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους απέναντι στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις ως «απαράδεκτη».

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιταλό ομόλογό του, Αντόνιο Ταγιάνι, ο Αράγτσι τόνισε ότι όλα τα κράτη φέρουν την ευθύνη να καταδικάσουν όσα ο ίδιος θεωρεί παραβιάσεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Ιρανός ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ είναι «άμεσο αποτέλεσμα των παράνομων και μονομερών στρατιωτικών ενεργειών των ΗΠΑ εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους-μέλους του ΟΗΕ».

Όπως μεταδίδει το Mehr, ο Αράγκτσι απέδωσε την τρέχουσα κρίση στην «ανομία και αυθαιρεσία» της Ουάσινγκτον.



«Το Ιράν, ως το παράκτιο κράτος των Στενών του Ορμούζ, έλαβε μέτρα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για να προστατεύσει την εθνική του ασφάλεια έναντι της επιθετικότητας και της απειλής των ΗΠΑ και του Ισραήλ, και η ευθύνη για τις συνέπειες αυτής της κατάστασης στην παγκόσμια οικονομία βαραίνει τους επιτιθέμενους», δήλωσε σύμφωνα με το ηπιεπίσημο πρακτορείο.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στον Λίβανο και την ανάγκη σεβασμού της κατάπαυσης του πυρός.

Από την πλευρά του, ο Ταγιάνι υπογράμμισε τη σημασία της εδραίωσης της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, εκφράζοντας την ετοιμότητα της Ιταλίας να συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή.