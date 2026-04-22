Ιρανός ΥΠΕΞ κατά Ευρώπης: «Απαράδεκτη η σιωπή για τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ σε πυρηνικές εγκαταστάσεις»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράγτσι, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των ευρωπαϊκών χωρών την Τετάρτη, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους απέναντι στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις ως «απαράδεκτη».

LIVE – 54η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιταλό ομόλογό του, Αντόνιο Ταγιάνι, ο Αράγτσι τόνισε ότι όλα τα κράτη φέρουν την ευθύνη να καταδικάσουν όσα ο ίδιος θεωρεί παραβιάσεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Ιρανός ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ είναι «άμεσο αποτέλεσμα των παράνομων και μονομερών στρατιωτικών ενεργειών των ΗΠΑ εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους-μέλους του ΟΗΕ».

Όπως μεταδίδει το Mehr, ο Αράγκτσι απέδωσε την τρέχουσα κρίση στην «ανομία και αυθαιρεσία» της Ουάσινγκτον.


«Το Ιράν, ως το παράκτιο κράτος των Στενών του Ορμούζ, έλαβε μέτρα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για να προστατεύσει την εθνική του ασφάλεια έναντι της επιθετικότητας και της απειλής των ΗΠΑ και του Ισραήλ, και η ευθύνη για τις συνέπειες αυτής της κατάστασης στην παγκόσμια οικονομία βαραίνει τους επιτιθέμενους», δήλωσε σύμφωνα με το ηπιεπίσημο πρακτορείο.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στον Λίβανο και την ανάγκη σεβασμού της κατάπαυσης του πυρός.

Από την πλευρά του, ο Ταγιάνι υπογράμμισε τη σημασία της εδραίωσης της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, εκφράζοντας την ετοιμότητα της Ιταλίας να συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή.

23:40 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν έχει δώσει «οριστική προθεσμία» στο Ιράν για την υποβολή πρότασης

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ικανοποιημένος με την εκστρατεία οικονομικής πίεσης κα...
23:11 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Τραμπ: Αντιμέτωπος με την προθεσμία των «60 ημερών» για τον πόλεμο στο Ιράν – Οι 3 επιλογές του και γιατί μπορεί να αγνοήσει το Κογκρέσο

Ένας νόμος που χρονολογείται από δεκαετίες πριν, επιτρέπει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ να διεξάγει πό...
22:08 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Technomar: «Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος του πλοίου “Epaminondas” μετά την επίθεση στα Στενά του Ορμούζ»

Η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου ελληνικών συμφερόντων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που δέχθ...
21:32 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Πεντάγωνο: Έως και έξι μήνες για την αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ – Αποκάλυψη της Washington Post

Σύμφωνα με απόρρητη ενημέρωση του Πενταγώνου προς Αμερικανούς νομοθέτες, την οποία αποκαλύπτει...
