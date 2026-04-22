Ηλιούπολη: Παραδόθηκε ο οδηγός που αναζητείτο για το θανατηφόρο τροχαίο – Τι υποστήριξε

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Ηλιούπολη, Τροχαίο

Αυτοβούλως παραδόθηκε, ύστερα από εννέα ημέρες, ο οδηγός του αυτοκινήτου που φέρεται να εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο μοτοσικλετιστής ακούμπησε τον καθρέφτη του οχήματός του, έχασε τον έλεγχο και έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ αναφέρει ότι αποχώρησε από το σημείο όταν ήδη είχαν σπεύσει πολίτες και αστυνομικοί για να προσφέρουν βοήθεια.

Λίγες ώρες αργότερα, ο 64χρονος μοτοσικλετιστής υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο οδηγός του πράσινου αυτοκινήτου που φαίνεται να εμπλέκεται στο δυστύχημα εγκατέλειψε τον τραυματία, ο οποίος βρισκόταν αιμόφυρτος στο έδαφος.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην κάμερα του Star: «Έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, χτύπησε κάποιον και έφυγε. Έπρεπε από την πρώτη μέρα να παραδοθεί».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο οδηγός φέρεται να υποστήριξε: «Το δίκυκλο χτύπησε στον καθρέφτη του αυτοκινήτου μου, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να χάσει τον έλεγχο και να πέσει στο οδόστρωμα. Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος, ενώ έφτασαν και αστυνομικοί που απομάκρυναν τους παρευρισκόμενους. Για αυτό και εγώ εγκατέλειψα το σημείο του τροχαίου».

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κλεάνθους και Πύρρωνος στην Ηλιούπολη. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο. Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προσέκρουσε στο κράσπεδο και εκσφενδονίστηκε σε μεγάλη απόσταση.

Στο σημείο έσπευσαν περαστικοί και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι έδωσαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να ακολουθήσει η διακομιδή του τραυματία. Οι Αρχές κατέσχεσαν το αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία.

