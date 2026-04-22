ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο 79-73: Έκανε το πρώτο βήμα και πάει στην Ισπανία για την κούπα

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Μπιλμπάο με 79-73 στο κατάμεστο PAOK Sports Arena και έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τρίτου ευρωπαϊκού τίτλου της ιστορίας του στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ταξιδεύει πλέον στη Χώρα των Βάσκων με προβάδισμα έξι πόντων, ενόψει του δεύτερου τελικού που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29/4 στο Bilbao Arena.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε σταθερά τον έλεγχο του αγώνα και ανέβασε τη διαφορά μέχρι και στο +12 στις αρχές της τρίτης περιόδου. Παράλληλα, η ομάδα κράτησε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, όμως τα 16 λάθη και οι κακές επιλογές στην επίθεση έδωσαν στη Μπιλμπάο το δικαίωμα να επιστρέψει στη διεκδίκηση του ματς. Έτσι, ο δεύτερος τελικός αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρά τη νίκη του ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι.

Οι Θεσσαλονικείς θα κατακτήσουν το τρόπαιο είτε με νέα νίκη, είτε ακόμη και με ήττα με λιγότερους από έξι πόντους. Το αποτέλεσμα του πρώτου τελικού δίνει σαφές προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν κλείνει την υπόθεση τίτλος πριν από τη ρεβάνς στην Ισπανία.

Καθοριστικός για τους γηπεδούχους ήταν ο Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 5/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Μπριν Ταϊρί, που πρόσθεσε 21 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Μπεν Μουρ είχε 11 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε νωθρά στην αναμέτρηση και μέτρησε μόλις 1/6 σουτ εντός πεδιάς στα πρώτα πέντε λεπτά. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα βρήκε λύσεις πίσω από τα 6,75 μέτρα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 16-13, απέναντι στη Μπιλμπάο, που έμεινε στα 2/11 δίποντα. Στη συνέχεια, ο Μπέβερλι έδωσε ώθηση στην επίθεση και με τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στο 26-15.

Η Μπιλμπάο προσπάθησε να αντιδράσει με τον Νταρούν Χίλιαρντ, όμως ο Μπέβερλι και ο Μέλβιν κράτησαν τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ. Οι γηπεδούχοι έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα τους κάθε φορά που οι φιλοξενούμενοι πλησίαζαν και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 43-35. Πρωταγωνιστές στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Μπέβερλι με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αλλά και ο Ταϊρί με 10 πόντους, την ώρα που ο ΠΑΟΚ σούταρε με 43% στο τρίποντο (7/16).

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, ο Ταϊρί ανέβασε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, κάνοντας το 47-35 στο 22’. Η Μπιλμπάο, όμως, δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι. Οι Βάσκοι μείωσαν στους πέντε πόντους με τον Μπαγκαγιόκο για το 58-53 στο 29’, ενώ η τρίτη περίοδος έκλεισε στο 60-53 υπέρ του ΠΑΟΚ με καλάθι του Τίμι Άλεν.

Στο τελευταίο μέρος, οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του ΠΑΟΚ και έριξαν τη διαφορά στον πόντο, όταν ο Τζαγουόρσκι σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 60-59. Σε εκείνο το σημείο, ο Μπέβερλι ανέλαβε ξανά δράση και πέτυχε δύο μεγάλα τρίποντα για το 68-63, δίνοντας πολύτιμη ανάσα στους «ασπρόμαυρους». Παρότι ο Τζαγουόρσκι συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα των γηπεδούχων, ο ΠΑΟΚ κράτησε τη νίκη με 79-73 και εξασφάλισε ένα σημαντικό αβαντάζ ενόψει της ρεβάνς.

Ο πρώτος τελικός άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς, αλλά έδωσε στον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να πάει στην Ισπανία με καλύτερους όρους. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε το πρώτο βήμα και πλέον καλείται να διαχειριστεί το προβάδισμά της, ώστε να ολοκληρώσει τη δουλειά και να επιστρέψει στην κορυφή του FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 16-13, 43-35, 60-53, 79-73.