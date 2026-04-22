Νίκη για τα μέτρα στήριξης: Επιστρέφει ψίχουλα στην κοινωνία από το ματωμένο πλεόνασμα

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει η Νίκη σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «ούτε μισό κουλούρι για το σχολείο ημερησίως δεν καλύπτει η “φιλανθρωπία” Μητσοτάκη».

Από τη Νίκη τονίζουν ότι «η κυβέρνηση, για ακόμα μια φορά, επέλεξε την εξαγγελία επιδομάτων ελεημοσύνης και μέτρων στήριξης των φτωχοποιημένων Ελλήνων σε πλήρη “συγχρονισμό” με τις πολιτικές ανάγκες της» και προσθέτει πως «υποδυόμενη ότι ενδιαφέρεται για την δημογραφική κρίση της χώρας και την οικονομική στενότητα των νοικοκυριών και των οικογενειών με παιδιά, ανακοίνωσε με στόμφο το απαξιωτικό ποσό των 0,29 ευρώ την ημέρα ως επίδομα για κάθε παιδί. Ούτε μισό κουλούρι για το σχολείο ημερησίως δεν καλύπτει η «φιλανθρωπία» Μητσοτάκη!».

Κάνει λόγο για «μέτρα-ασπιρίνες» που «βαφτίστηκαν “κοινωνική στήριξη” αλλά επί της ουσίας πρόκειται για την επιστροφή ενός μικρού μέρους των χρημάτων που αφαιρέθηκαν από τους πολίτες. Είναι η δική της πολιτική υπερφορολόγησης, μέσω της οποίας συγκέντρωσε, εκ του υπερπλεονάσματος, 500 εκατομμύρια ευρώ για να μοιράσει “καθρεφτάκια στους ιθαγενείς“».

«Την ξέφρενη ακρίβεια δεν την γιατρεύουν ούτε οι φιλανθρωπίες ούτε τα ψίχουλα. Λύση δεν δίνουν, ούτε η αύξηση-ντροπή των 50 ευρώ στο επίδομα των χαμηλοσυνταξιούχων, την πλέον αδικημένη κατηγορία συμπολιτών μας, ούτε βέβαια το μηδαμινής αξίας fuel pass, που δεν φτάνει για μετακίνηση με πατίνι! Όλοι γνωρίζουν πόσο γρήγορα θα εξανεμιστεί, καθώς η αγορά διατηρεί και αυξάνει τις υψηλές τιμές. Διατηρεί υψηλές τις τιμές. Λύση δεν αποτελεί για τον αγροτικό πληθυσμό, η συνέχιση της επιδότησης στα λιπάσματα, αφού αντιμετωπίζει μόνο επιφανειακά το πρόβλημα, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος παραμένει και μετακυλίεται στην αγροτική παραγωγή και τελικά στις τιμές των τροφίμων», σημειώνει η Νίκη και καταγγέλλει την κυβέρνηση «ως επίσημο μηχανισμό ανακύκλωσης της ακρίβειας. Δεν την αντιμετωπίζει, τη συντηρεί. Δεν ασκεί κοινωνική πολιτική, απλά διαχειρίζεται επικοινωνιακά τη φτωχοποίηση».