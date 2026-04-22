«Γολγοθάς» για μαθητές Λυκείου της Λάρισας: Ελαττωματικό λεωφορείο με… χάρτινες πινακίδες τους άφησε πέντε ώρες στη μέση του δρόμου

Αδιανόητη ταλαιπωρία βίωσαν οι μαθητές του 5ου Γενικού Λυκείου Λάρισας στην προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν τη σχολική εκδρομή τους με τελικό προορισμό τη Σύρο. Το αθηναϊκό ταξιδιωτικό πρακτορείο που είχε αναλάβει τη μεταφορά τούς ενημέρωσε μόλις λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση ότι το διώροφο λεωφορείο που προοριζόταν για το ταξίδι υπέστη βλάβη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα onlarissa.gr, ως λύση έκτακτης ανάγκης, ο διευθυντής του σχολείου επικοινώνησε με τοπικό ταξιδιωτικό γραφείο, το οποίο ανταποκρίθηκε άμεσα και έστειλε δύο λεωφορεία 50 θέσεων, ώστε να μεταφερθούν οι μαθητές και οι καθηγητές τους μέχρι τη Λαμία. Από εκεί θα τους παραλάμβανε το αρχικό διώροφο λεωφορείο του αθηναϊκού πρακτορείου, αφού είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι η ζημιά στο όχημα είχε αποκατασταθεί.

Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή αποδείχθηκε λανθασμένη. Μόλις 15 λεπτά μετά την επιβίβαση των 80 μαθητών, το όχημα παρουσίασε εκ νέου βλάβη. Έτσι, οι άτυχοι ταξιδιώτες έμειναν για πέντε ολόκληρες ώρες, από τις 3:15 π.μ. έως τις 8:15 π.μ. της Τετάρτης 22/04, στη μέση του δρόμου χωρίς καμία ενημέρωση. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, διαπιστώθηκε ότι το ελαττωματικό όχημα έφερε χάρτινες πινακίδες κυκλοφορίας.

Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας, προκειμένου να σταλεί νέο λεωφορείο, το οποίο παρέλαβε τους μαθητές και τους συνόδους τους και τους οδήγησε στο λιμάνι του Πειραιά στις 12:00 το μεσημέρι. Η ταλαιπωρία, όμως, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς οι μαθητές παρέμειναν στο λιμάνι από το πρωί, περιμένοντας να επιβιβαστούν στο πλοίο των 6:00 μ.μ. για να φτάσουν τελικά στη Σύρο.

Στον απόηχο της υπόθεσης, γονείς των παιδιών επικοινώνησαν με το onlarissa.gr και ανέφεραν ότι από το πρωί δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση από την εταιρεία στις κλήσεις τους. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά. Παράλληλα, μαθητές που κατάφεραν να επικοινωνήσουν με εκπροσώπους του πρακτορείου, το οποίο εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια, έκαναν λόγο για εριστική συμπεριφορά σε βάρος τους.