Στέφανος Ληναίος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» – Τα τραγούδια που ακούστηκαν στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας

Το τελευταίο «αντίο» είπαν την Τετάρτη 22 Απριλίου στον Στέφανο Ληναίο, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου της Ριτσώνας, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης άφησε τη τελευταία του πνοή στις 18 Απριλίου του 2026, σε ηλικία 98 ετών.

Σύμφωνα με την «Ελληνική Κοινωνία Αποτέφρωσης», η σύζυγός του Έλλη Φωτίου, συγγενείς και φίλοι, αποχαιρέτησαν τον Στέφανο Ληναίο υπό τους ήχους τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι από την ταινία «Το Κλωτσοσκούφι», που ακούστηκαν στο πιάνο του Αποτεφρωτηρίου.

Επίσης, ακούστηκαν τα τραγούδια «Μιας πεντάρας νιάτα» του Γιώργου Ζαμπέτα, «Άρνηση» του Μίκη Θεοδωράκη, «Το Ακορντεόν» και «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία» του Μάνου Λοΐζου.

Ποιος ήταν ο Στέφανος Ληναίος

Ο Στέφανος Ληναίος (Διονύσιος Μυτιληναίος), είχε γεννηθεί στη Μεσσήνη στις 6 Αυγούστου του 1928.

Ήταν απόφοιτος της Σχολής Θεάτρου Αθηνών, καθώς και της Βασιλικής Ακαδημίας Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου.

Την περίοδο 1954 – 1967 συνεργάσθηκε με περισσότερους από 20 θιάσους σε 100 θεατρικά έργα ενώ εμφανίστηκε σε 100 κινηματογραφικές ταινίες, ραδιοφωνικές εκπομπές και στην τηλεόραση. Από το 1970 σκηνοθέτησε και πήρε μέρος σε 50 θεατρικά έργα και σε πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.

Μεταξύ άλλων, στη μεγάλη οθόνη το κοινό τον είχε παρακολουθήσει στις ταινίες: «Ο θησαυρός του μακαρίτη», «Το κλωτσοσκούφι», «Ποια είναι η Μαργαρίτα», «Μιας πεντάρας νιάτα» και πρόσφατα στον «Καζαντζάκη».

Ένα μικρό δείγμα της σπουδαίας δουλειάς του στο θεατρικό σανίδι, είναι οι παραστάσεις: «Μάκβεθ», «Οθέλλος», «Ωραία μου κυρία», «Οδύσσεια», «Κάθε Τετάρτη», «Οι Ρόζεμπεργκ δεν πρέπει να πεθάνουν», «Ανοιχτοί λογαριασμοί», «Ένας εχθρός του λαού».

Ήταν ο ιδρυτής του θιάσου Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο στο θέατρο Άλφα της Αθήνας. Έγραψε διηγήματα όπως «Μερικοί θάνατοι» και πολλές μελέτες μεταξύ των οποίων «Σύγχρονο θέατρο» και «TV μέσο Παιδείας», το οποίο λήφθηκε υπ’ όψιν στην καθιέρωση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης της ΕΡΤ.

Είχε διατελέσει γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Ηθοποιών το 1966-1967, οπότε παύθηκε από τη χούντα λόγω πολιτικών φρονημάτων. Ήταν σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθέρου Θεάτρου (ΠΕΕΘ) από το 1975 και του Ελληνικού Κέντρου Θεάτρου από το 1977. Επίσης αποτέλεσε μέλος του Σωματείου Βρετανών Ηθοποιών.

Ο Στέφανος Ληναίος είχε ασχοληθεί έντονα με τα κοινά και το 1989 είχε εκλεχθεί βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον είχε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων την περίοδο 1986-1990.

Ήταν νυμφευμένος με την επίσης ηθοποιό Έλλη Φωτίου με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μαργαρίτα και τον Αλέξη.