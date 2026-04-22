Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Ο 40χρονος εκτέλεσε την Ελευθερία χωρίς καν να της μιλήσει με 9άρι πιστόλι – Το χρονικό της τραγωδίας

Ξεκίνησε ως εξαφάνιση μίας γυναίκας για την οποία ανησυχούσαν οι δικοί της άνθρωποι και ειδικά ο γιος της, ο οποίος είχε εκφράσει τους φόβους του. Τελικά κατέληξε να είναι μία νέα γυναικοκτονία. Θύμα η Ελευθερία Γιακουμάκη που πίστεψε τον πρώην σύντροφό της και δράστη του εγκλήματος, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία, και πήγε να τον συναντήσει. Εκείνος, δίχως να της μιλήσει, δίχως να πουν μια κουβέντα, την εκτέλεσε, αποδεικνύοντας πως είχε πάει μόνο για έναν σκοπό: Να τη σκοτώσει.

Η 43χρονη Ελευθερία εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22/4), νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της σε δύσβατη περιοχή, ενώ είχε φύγει από το σπίτι της το πρωί της Κυριακής, έχοντας αφήσει ένα σημείωμα στο οποίο έγραφε ότι θα γυρίσει σύντομα. Η σορός της Ελευθερίας βρέθηκε σκεπασμένη στις πίσω θέσεις του οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα πυροβολήθηκε στο κεφάλι με 9άρι πιστόλι σχεδόν εξ επαφής και ενώ βρίσκονταν στη θέση του οδηγού του οχήματός της. Ο 39χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να την προσέγγισε και να την πυροβόλησε από το παράθυρο του αυτοκινήτου, χωρίς καν να προηγηθεί κάποια μεταξύ τους συνομιλία.

Όπως προκύπτει, οι δύο τους είχαν δώσει ραντεβού σε σημείο κοντά στο σπίτι της γυναίκας. Η 43χρονη είχε αποχωρήσει από την οικία της αφήνοντας σημείωμα στα παιδιά της. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 39χρονος είχε προσέλθει στο σημείο με δεδομένη την πρόθεσή του να τη σκοτώσει, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τον τρόπο δράσης του.

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης φέρεται να μετέφερε και να εγκατέλειψε το πτώμα της γυναίκας σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο της περιοχής της Αγίας Βαρβάρας, την οποία γνώριζε πολύ καλά, καθώς πρόκειται για τον τόπο καταγωγής της οικογένειάς του. Μάλιστα, ήταν τέτοια η γνώση της περιοχής που είχε, που δυσχέρανε σημαντικά τις έρευνες των αρχών, οι οποίες, όπως αναφέρουν, αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες στον εντοπισμό της 43χρονης.

Τελικά, το απόγευμα της Τετάρτης, οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν το αυτοκίνητο με το άψυχο σώμα της 43χρονης γυναίκας στο εσωτερικό του, επιβεβαιώνοντας το τραγικό τέλος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όπως γίνεται γνωστό, ο πρώην σύντροφός της είχε κληθεί να καταθέσει το βράδυ της Δευτέρας στο ΑΤ Αγίου Μύρωνα, για την εξαφάνιση της Ελευθερίας. Λίγες ώρες αργότερα, έβαλε τέλος στη ζωή του, γεγονός που έστρεψε περισσότερο ακόμα τις υποψίες των αρχών προς το πρόσωπό του.

Μάλιστα, ο δράστης φέρεται να σκηνοθέτησε ατύχημα με τη μηχανή του για να δικαιολογήσει τα αίματα που είχε πάνω του μετά τη δολοφονία.

Η εγκληματική ενέργεια φέρεται να έλαβε χώρα στον Άγιο Παντελεήμονα. Ακολούθως, φέρεται να αποχώρησε από το σημείο, να κάλεσε οδική βοήθεια και να παρέλαβε τη μηχανή του. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε δεύτερο όχημα που διέθετε και επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος. Εκεί πήρε το αυτοκίνητο της Ελευθερίας Γιακουμάκη και μετέφερε το σώμα της στο σημείο όπου εντοπίστηκε αργότερα, όπου και το εγκατέλειψε.

Στη συνέχεια χρησιμοποίησε ταξί για να απομακρυνθεί εκ νέου από την περιοχή και να επιστρέψει σε άλλο σημείο, όπου πήρε το δικό του όχημα και κατευθύνθηκε προς την οικία του.

Κατόπιν, κλήθηκε από την αστυνομία για κατάθεση, οπότε λίγες ώρες αργότερα, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των παιδιών του θύματος, ο δράστης παρουσίαζε εμμονική συμπεριφορά (stalking) και παρακολουθούσε στενά την 43χρονη. Αν και δεν είχε δείξει ακραία επιθετικότητα στο παρελθόν, είχε σημειωθεί ένα περιστατικό όπου είχε προκαλέσει φθορά (σκάσιμο ελαστικού) στο όχημά της.

Το σημείο που βρέθηκε το αυτοκίνητο με τη δολοφονημένη Ελευθερία:

Ξέσπασαν σε λυγμούς οι συγγενείς της Ελευθερίας

Τραγικές φιγούρες η οικογένειά της, τα παιδιά και ο αδελφός της 43χρονης, που έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός και ξέσπασαν σε λυγμούς, καθώς δεν μπορούσαν να πιστέψουν την τραγική κατάληξη των ερευνών για τον εντοπισμό της, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Συγκλονισμένα τα αδέλφια του 40χρονου: Κατέστρεψε δύο οικογένειες. Έχουμε μείνει άφωνοι

Λίγες ώρες πριν τον κηδέψουν στην Αγία Βαρβάρα, τα αδέλφια του 40χρονου αυτόχειρα και γυναικοκτόνου, ένιωσαν την ανάγκη να εκφραστούν δημόσια μέσα από γραπτή δήλωση τους. Να δημοσιοποιήσουν το σοκ τους, τη συγγνώμη τους στην οικογένεια της Ρίτσας και να σταθούν, όπως λένε, δίπλα στο ανιψάκι τους, το παιδί του Μαρίνου. Υπογραμμίζουν ότι δεν είχαν ιδέα για όσα σχεδίαζε, δεν είχαν κανένα σημάδι και δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ότι θα έφθανε σε αυτό το σημείο.

Αναλυτικά η κοινή δήλωση των τριών αδελφών του 40χρονου στο Cretalive.gr:

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δε μπορούμε να πιστέψουμε πως έφτασε σε αυτό το σημείο.

Κατέστρεψε δύο οικογένειες.

Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι.

Να μπορέσουμε να το προλάβουμε.

Δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη.

Δεν ξέραμε τίποτα για αυτά που είχε στο μυαλό του.

Λυπόμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας.

Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε στην οικογένεια αυτών τον ανθρώπων.

Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδερφό μας.

Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτή τη στιγμή.

Νίκος , Κατερίνα και Σταύρος»