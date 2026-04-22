Θρίλερ με την εξαφάνιση της 43χρονης στο Ηράκλειο: Το ημερολόγιο του πρώην συντρόφου της που αυτοκτόνησε – «Φοβόμαστε ότι της έχει κάνει κακό»

Στη σκιά της αυτοκτονίας του 40χρονου πρώην συντρόφου της, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της αγνοούμενης Ελευθερίας Γιακουμάκη, από τις Δαφνές Ηρακλείου.

Οι Αρχές καλούνται να εξακριβώσουν εάν η υπόθεση της αυτοκτονίας του 40χρονου άνδρα, συνδέεται με την εξαφάνιση της 43χρονης. Είναι γνωστό, πως ο πρώην σύντροφός της εξετάστηκε από τους αστυνομικούς, και θα έδινε συμπληρωματική κατάθεση λόγω της σχέσης που διατηρούσαν μέχρι και πριν δύο μήνες.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 40χρονος φέρεται πως και στο παρελθόν είχε προχωρήσει σε απόπειρες αυτοκτονίας. Στον αδελφό του, φέρεται να είχε αφήσει κάποιες σημειώσεις, σαν ημερολόγιο, προτού αποφασίσει να βάλει τέλος στην ζωή του. Εκεί, έχει καταγράψει τις σκέψεις του, αλλά και διάφορες πτυχές της ζωής του, ενώ αναφερόταν και στην 43χρονη με την οποία ήταν μαζί περίπου για έναν χρόνο.

Αστυνομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι τα όσα έχει καταθέσει ο 40χρονος για το πρωί της Κυριακής, σε ότι αφορά στο επίμαχο σκέλος της πτώσης του, όπως υποστηρίζει, με το μηχανάκι, φέρονται να επαληθεύονται μέχρι στιγμής μέσα από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρικές καταθέσεις. Ο ίδιος, είχε αποδώσει τις αμυχές στο πρόσωπό του στο συγκεκριμένο περιστατικό, ενώ οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο, βρήκαν ότι το παρέλαβε οδική βοήθεια, και ότι κάλεσε ταξί από καφετέρια στους Αθανάτους.

Ως προς την ώρα που κλήθηκε το ταξί, προσδιορίζεται τελικά γύρω στις 12:0 το πρωί της Κυριακής, περίπου δηλαδή μία ώρα αφ’ ότου κάμερες καταγράφουν την 43χρονη να φεύγει με το λευκό Honda από το σπίτι της, στις Δαφνές, και να κατευθύνεται προς Αθανάτους, δηλαδή προς Ηράκλειο.

Η 43χρονη Ελευθερία παραμένει άφαντη από την Κυριακή, όπως και το αυτοκίνητό της. Σήμερα αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη της 3ης ΕΜΑΚ «χτενίζουν» με την συνδρομή εκπαιδευμένων σκύλων και drones την ευρύτερη περιοχή των Αθανάτων.

Έχει αποσαφηνιστεί από την αστυνομική έρευνα, με βάση το υλικό από κάμερες ασφαλείας ότι το αυτοκίνητο της 43χρονης δεν συνέχισε την πορεία του προς Ηράκλειο.

«Φοβόμαστε ότι της έχει κάνει κακό»

Όπως ανέφεραν στο Patris.gr, στενά συγγενικά της πρόσωπα, η 43χρονη ήταν ζευγάρι περίπου για ένα χρόνο με τον αυτόχειρα. «Καταλάβαμε ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα και της το είχαμε επισημάνει», αναφέρει χαρακτηριστικά ο αδελφός της και μάλιστα αυτός ήταν και ο λόγος που τον χώρισε.

«Ήταν μαζί περίπου ένα χρόνο. Για να πάει να κάνει τέτοιο στην αδελφή μου και στον εαυτό του θα λέγατε ότι ήταν με τα κανονικά του; Λογικό δεν θα ήταν να είχε προβλήματα, να είχε ψυχολογικά να είχε ένα εκατομμύριο πράγματα στο μυαλό του; Δεν ξέρω που βρίσκεται. Πιστεύω ότι της έχει κάνει κακό», δήλωσε