Θανατηφόρο τροχαίο στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Καρτερίου: Νεκρός 75χρονος οδηγός και δύο τραυματίες

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (22/04) το πρωί στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Καρτερίου, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ένας 75χρονος οδηγός να χάσει την ζωή του.

Συγκεκριμένα, από την σύγκρουση εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους οι δύο οδηγοί. Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 5 πυροσβέστες, , καθώς και όχημα της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων.

Ο 75χρονος οδηγός, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν τα κατάφερε να αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ηλικίας 56 ετών, ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, από το ένα όχημα είχε εξέλθει πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής η 78χρονη συνοδηγός, σύζυγος του 75χρονου, τραυματισμένη, με τη βοήθεια των διασωστών του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την ΕΛ.ΑΣ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

