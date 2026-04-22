Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι μαζί εδώ και μήνες

Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι φέρονται να είναι μαζί από τον Φεβρουάριο.

Το μοντέλο και ο σταρ της σειράς “Euphoria” πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες για σχέση όταν το Deuxmoi ανέφερε ότι οι δυο τους “φιλιόντουσαν” και “κοιμόντουσαν ο ένας πάνω στον άλλον” στο afterparty του Justin Bieber το Σαββατοκύριακο του Coachella 2026.

«Προξενήτρα» η Κάιλι Τζένερ

Αλλά η Τζένερ και ο Ελόρντι είναι ήδη ζευγάρι εδώ και δύο μήνες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail που δημοσιεύτηκε την Τρίτη. Μια πηγή είπε στο μέσο ότι η μικρότερη αδελφή της Τζένερ, Κάιλι Τζένερ, ήταν στην πραγματικότητα αυτή που έπαιζε το ρόλο της προξενήτρας για εκείνη και τον Ελόρντι.

«Η Kylie ήταν πολύ κοντά στον Τζέικομπ κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου απονομής των βραβείων του Timothée Chalamet, επειδή ο Ελόρντι ήταν υποψήφιος για το «Frankenstein» και ο Timothee ήταν υποψήφιος για το «Marty Supreme»», ανέφερε η πηγή.

«Η Κάιλι τον συμπαθούσε και πίστευε ότι θα ήταν καλός για την Κένταλ, οπότε της είπε, “κορίτσι μου, ξεκίνα το, βγες ραντεβού με αυτόν τον τύπο”», ισχυρίζεται η πηγή.

Η Κένταλ γνώριζε ήδη τον Ελόρντι εδώ και χρόνια, αλλά η Κάιλι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να τον βγάλει «από τη ζώνη φίλων».

«Η Κάιλι ώθησε την Κένι να ξεκινήσει μια σχέση με τον Τζέικομπ επειδή ήθελε να κανονίσει διπλά ραντεβού με τον Τίμοθι», είπε η πηγή. Οι τέσσερις τους φέρονται να έχουν συναντηθεί στο σπίτι της Κένταλ στο Λος Άντζελες.

«Η Κένταλ έκανε κλικ με τον Τζέικομπ… υπήρχε χημεία», αποκάλυψε η ίδια πηγή.

Οι τελευταίες σχέσεις τους

Η 30χρονη Κένταλ είχε συνδεθεί τελευταία φορά με τον Μπαντ Μπάνι, με τον οποίο έβγαινε κατά διαστήματα από το 2023 έως τις αρχές του 2024.

Επίσης, στο παρελθόν είχε σχέση με τον αθλητή του NBA, Ντέβιν Μπούκερ, από το 2020 έως το 2022, και είχε μια σχέση με τον Χάρι Στάιλς, η οποία διαρκούσε διαδοχικά, από το 2013 έως το 2016.

Όσο για τον 28χρονο Ελόρντι, η τελευταία φορά που είχε σχέση ήταν με την influencer Ολίβια Τζέιντ Τζιανούλι. Έβγαιναν με ένα διάλειμμα τεσσάρων ετών, ξεκινώντας από το 2021.

Επίσης, έβγαινε με την Κάια Γκέμπερ το 2021, αν και χώρισαν μετά από ένα χρόνο.