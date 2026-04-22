MasterChef: Του πήρε 2,5 μήνες αλλά τα κατάφερε – Ποιος πήρε τα 1.000 ευρώ στο Τεστ Δημιουργικότητας – ΒΙΝΤΕΟ

Μπορεί η μπριγάδα του να έχασε, αλλά ο Χάρης είχε το καλύτερο γλυκό στο Τεστ Δημιουργικότητας και κέρδισε τα 1.000 ευρώ, στο τελευταίο επεισόδιο του MasterChef που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του STAR το βράδυ της Τρίτης.

Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία ζαχαροπλαστικής στο MasterChef, οι διαγωνιζόμενοι Τάσος και Βασίλης κλήθηκαν να παρουσιάσουν δημιουργίες με βασικά στοιχεία το παγωτό και γεύσεις τύπου Black Forest, προσπαθώντας να ισορροπήσουν τεχνική, γεύση και παρουσίαση.

«Προσπάθησα να κάνω πολλές τεχνικές, οι οποίες το μόνο σωστό που πρέπει να βγει είναι το παγωτό φίλε. Όποιος ζαχαροπλάστης νομίζω ότι δει αυτό το πιάτο θα με κράζει πάρα πολύ», ανέφερε ο Τάσος, περιγράφοντας τη δυσκολία της προσπάθειάς του.

Παρουσιάζοντας το πιάτο του στους κριτές εξήγησε: «Η ιδέα ήταν να κάνω ένα πεσμένο παγωτό. Πήρα την ιδέα του Massimo Bottura του “Oops! I dropped my lemon tart” και ήθελα να το κάνω “Mama I dropped my ice cream”. Δεν μου βγήκε το χωνάκι βέβαια. Έχω κάνει μια Ganache από bitter σοκολάτα, ένα τζελ από φρούτα του δάσους, παγωτό βανίλια-τόνκα, μους με σαντιγί, κρέμα τυρί, lime και crumble αμυγδάλου».

Για τη γευστική ταυτότητα πρόσθεσε: «Έχω κάνει γεύσεις Black Forest, απλά επειδή δεν μου βγήκε το χωνάκι έχω βάλει από πάνω ένα μπισκότο για την ψευδαίσθηση του παντεσπάνιου».

Από την πλευρά του, ο Βασίλης παρουσίασε τη δική του εκδοχή: «Έχω κάνει ένα παγωτό αρωματισμένο βανίλια και βύσσινο, ένα παντεσπάνι σιροπιασμένο με κακάο, μια σαντιγί λευκής σοκολάτας, μια μους με μασκαρπόνε και βύσσινο, crumble λευκής σοκολάτας και ντεκόρ με βύσσινο και φύτρο».

«Στην εμφάνιση κερδίζει περισσότερο η προσπάθεια του Τάσου. Είναι πιο δομημένα τα πράγματα και πιο ξεκάθαρα. Στο πιάτο του Βασίλη υπάρχει μια αμηχανία. Κερδίζει στο στήσιμο ο Τάσος», σχολίασε ο Πάνος Ιωαννίδης συγκρίνοντας τα δυο πιάτα που είχε μπροστά του.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι αυστηρές παρατηρήσεις για τις τεχνικές αστοχίες: «Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία είναι απλά μέτρια και κάποια πάρα πολύ αδύναμα», ανέφερε με τη σειρά του ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος , με έμφαση στη γκανάζ, στην υγρασία του κέικ και στις ισορροπίες οξύτητας και αλατιού.

Η τελική κρίση ανέδειξε ως νικητή τον Τάσο, παρά τις αδυναμίες και των δύο προσπαθειών.

«Ο πόντος πηγαίνει στον Τάσο. Αυτό τι σημαίνει; Ότι κλειδώνει τη νίκη η κόκκινη μπριγάδα», πρόσθεσε ο σεφ.

«Δε μου αρέσει να παίρνω νίκες έτσι… θα με πάρει από κάτω. Σήμερα δεν έκατσε καλά», σχολίασε στο cue του ο Τάσος.

Στο τέλος βραβεύτηκαν και τα δυο γλυκά που ξεχώρισαν, με νικητές τον Σαμ και τον Χάρη.

Ο Χάρης ήταν όμως αυτός που είχε το καλύτερο γλυκό στο Τεστ Δημιουργικότητας και κέρδισε έτσι τα 1.000 ευρώ.

Όπως είπε ο διαγωνιζόμενος, «μπορεί να μου πήρε 2,5 μήνες αλλά τα κατάφερα».

