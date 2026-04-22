Στο… Ευαγγέλιο παρέπεμψε ο Ρένος Χαραλαμπίδης για τον λόγο που έμεινε ανύπαντρος: «Και εγώ απορώ, ήταν θέλημα Θεού» – ΒΙΝΤΕΟ

Στο… Θείο λόγο παρέπεμψε ο Ρένος Χαραλαμπίδης ως απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν παντρεύτηκε ποτέ, σε συνέντευξη του στο «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, το βράδυ της Τρίτης 21/4.

«Και εγώ απορώ και πολλές φορές ρωτάω τον εαυτό μου, πώς και δεν παντρεύτηκα. Ακόμα και τώρα – ανά εποχές – δίνω άλλες απαντήσεις. Νομίζω σήμερα στα 55 μου προς 56, σκεπτόμενος το γιατί δεν παντρεύτηκα, ήταν γραφτό να μην παντρευτώ, ήταν πεπρωμένο, το ήθελε ο Θεός»», δήλωσε αρχικά ο δημοφιλής ηθοποιός.

«Το Ευαγγέλιο, δύο φορές, μία ο Ιησούς που λέει στους μαθητές του: μην παντρευτείτε και μία ο Παύλος προς Κορινθίους που τους λέει: σας συμβουλεύω καλύτερα να μην παντρευτείτε και λέει μετά: Να αφιερώσετε τη ζωή σας στο Θεό, όπως το εννοούν αυτοί εκείνη την εποχή. Τώρα αυτά είναι παρηγοριές για να μένα, αλλά…. δεν ξέρω γιατί δεν παντρεύτηκα», κατέληξε ο Ρένος Χαραλαμπίδης.

«Οι γυναίκες που παίξανε ρόλο στη ζωή μου, όταν τους μιλάω, μιλάνε με μεγάλη τρυφερότητα και αναγνώριση. Συνήθως ακούω τη φράση: Ρένο, συγγνώμη, σε παρεξήγησα. Έχω έναν διχασμό, ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την προσωπική», είπε αναφερόμενος σε συντρόφους που πέρασαν από τη ζωή του

