Στο… Ευαγγέλιο παρέπεμψε ο Ρένος Χαραλαμπίδης για τον λόγο που έμεινε ανύπαντρος: «Και εγώ απορώ, ήταν θέλημα Θεού» – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Στο… Θείο λόγο παρέπεμψε ο Ρένος Χαραλαμπίδης ως απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν παντρεύτηκε ποτέ, σε συνέντευξη του στο «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, το βράδυ της Τρίτης 21/4.

«Και εγώ απορώ και πολλές φορές ρωτάω τον εαυτό μου, πώς και δεν παντρεύτηκα. Ακόμα και τώρα – ανά εποχές – δίνω άλλες απαντήσεις. Νομίζω σήμερα στα 55 μου προς 56, σκεπτόμενος το γιατί δεν παντρεύτηκα, ήταν γραφτό να μην παντρευτώ, ήταν πεπρωμένο, το ήθελε ο Θεός»», δήλωσε αρχικά ο δημοφιλής ηθοποιός.

«Το Ευαγγέλιο, δύο φορές, μία ο Ιησούς που λέει στους μαθητές του: μην παντρευτείτε και μία ο Παύλος προς Κορινθίους που τους λέει: σας συμβουλεύω καλύτερα να μην παντρευτείτε και λέει μετά: Να αφιερώσετε τη ζωή σας στο Θεό, όπως το εννοούν αυτοί εκείνη την εποχή. Τώρα αυτά είναι παρηγοριές για να μένα, αλλά…. δεν ξέρω γιατί δεν παντρεύτηκα», κατέληξε ο Ρένος Χαραλαμπίδης.

«Οι γυναίκες που παίξανε ρόλο στη ζωή μου, όταν τους μιλάω, μιλάνε με μεγάλη τρυφερότητα και αναγνώριση. Συνήθως ακούω τη φράση: Ρένο, συγγνώμη, σε παρεξήγησα. Έχω έναν διχασμό, ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την προσωπική», είπε αναφερόμενος σε συντρόφους που πέρασαν από τη ζωή του

Διαβήτης τύπου 1: Επιστημονική ανακάλυψη βάζει τέλος στις ενέσεις ινσουλίνης

Καρκίνος του μαστού: 4 ύπουλα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε, πέρα από το εξόγκωμα

ΑΑΔΕ: Πρεμιέρα κάνει σήμερα η νέα εφαρμογή timologio – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως και την Παρασκευή στα ΑΤΜ

Η αστοχία της AI αποτελεί πρόβλημα εμπειρίας πελατών – Είναι η πολυτροπική τεχνολογία η λύση;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
10:45 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Νατάσα Θεοδωρίδου: «Έχω παντρευτεί δύο φορές – Δεν είμαι κορίτσι πια»

Απάντηση στα δημοσιεύματα που την θέλουν να παντρεύεται στη Δράμα, έδωσε η Νατάσα Θεοδωρίδου. ...
09:43 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Μίλτος Πασχαλίδης: Είναι απάνθρωπες οι ώρες που τραγουδούν στα μπουζούκια – Δεν ακούω τους λαϊκούς καλλιτέχνες

Την αντίθεσή του με τα εξαντλητικά μεταμεσονύχτια ωράρια των κέντρων διασκέδασης εξέφρασε ο Μί...
03:50 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ο Γιώργος Λιάγκας… αυτοβραβεύεται με Όσκαρ σε AI φωτογραφία – «Μην παίρνετε τον εαυτό σας σοβαρά»

Να… βραβευτεί με Όσκαρ αποφάσισε ο Γιώργος Λιάγκας, μετά τη guest εμφάνιση που έκανε στο...
22:18 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Ηλίας Βαλάσης: «Άμα πιστεύεις στο Θεό, ακούγεσαι παράξενος»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά παραχώρησε ο Ηλίας Βαλάσης, οι οποίες προβλ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης