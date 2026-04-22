Λουτράκι: 53χρονος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

loutraki

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στο Λουτράκι το βράδυ της Τρίτης, καθώς ένας 53χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του, προκαλώντας ανησυχία στους οικείους του που τον αναζητούσαν από τις πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog, φίλοι του προσπάθησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά χωρίς αποτέλεσμα. Καθώς οι ώρες περνούσαν και δεν υπήρχε κανένα ίχνος ζωής, αργά το βράδυ ειδοποίησαν τις Αρχές.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη σορό του άνδρα.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από τη διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: loutrakiblog.gr

