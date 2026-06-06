Η στιγμή που γίνεται σήμα για αλκοτέστ στην Έλενα Τοπαλίδου και η σύλληψή της – Δείτε βίντεο

Η ηθοποιός Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πατησίων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με την ποσότητα να είναι τρεις φορές πάνω από το όριο. Οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και ζήτησε αναβολή, ενώ το Star εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή του ελέγχου και της σύλληψής της.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ηθοποιός Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πατησίων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με την ποσότητα να είναι τρεις φορές πάνω από το όριο.
  • Βίντεο ντοκουμέντα δείχνουν τη στιγμή του τροχονομικού ελέγχου, όπου η ηθοποιός αρχικά συνέχισε την πορεία της παρά το σήμα του αστυνομικού.
  • Μετά το αλκοτέστ που έδειξε 0,80 και 0,77, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο με την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης και ζήτησε αναβολή.

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Η ηθοποιός Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πατησίων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ποσότητα που είχε καταναλώσει ήταν τρεις φορές πάνω από το όριο. Οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και πήρε αναβολή.

Έλενα Τοπαλίδου: «Μαθαίνουμε από τα λάθη μας» – Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Το Star εξασφάλισε βίντεα ντοκουμέντα από τη στιγμή του τροχονομικού ελέγχου και της σύλληψής της.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που το μαύρο αυτοκίνητο της ηθοποιού διασχίζει την οδό Αγίου Μελετίου. Ο αστυνομικός της έχει κάνει σήμα να σταματήσει, αλλά εκείνη συνεχίζει την πορεία της.

Έλενα Τοπαλίδου: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Ακολουθεί πεζός και ενημερώνει τους συναδέλφους του. Στο σημείο επικρατεί μία μικρή αναστάτωση. Θαμώνας της επιχείρησης σηκώνεται από το τραπέζι και παρακολουθεί τη σκηνή μαζί με έναν εργαζόμενο της περιοχής.

Οι αστυνομικοί της έκαναν αλκοτέστ. 0,80 το αποτέλεσμα στην πρώτη μέτρηση, 0,77 στη δεύτερη δηλαδή τρεις φορές πάνω από το όριο.Την ενημερώνουν ότι θα συλληφθεί.

Όπως φαίνεται στο video, η ηθοποιός ζήτησε να πάει στην τουαλέτα. Την οδήγησαν σε κοντινή επιχείρηση. Λίγα λεπτά μετά βγήκε και προπορεύθηκε των αστυνομικών. Στη συνέχεια φαίνεται σαν να χάνει τον βηματισμό της.

Δείτε το video:

Η γνωστή ηθοποιός οδηγήθηκε νωρίς το μεσημέρι στο Αυτόφωρο με την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης. Ήταν ανήσυχη και ζήτησε αναβολή για τη Δευτέρα.

Δήλωσε ταραγμένη και ζήτησε από το περιπολικό να τη μεταφέρει στην Τροχαία.

Πηγή: STAR

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