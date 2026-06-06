Η στιγμή που γίνεται σήμα για αλκοτέστ στην Έλενα Τοπαλίδου και η σύλληψή της – Δείτε βίντεο

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Η ηθοποιός Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πατησίων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ποσότητα που είχε καταναλώσει ήταν τρεις φορές πάνω από το όριο. Οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και πήρε αναβολή.

Το Star εξασφάλισε βίντεα ντοκουμέντα από τη στιγμή του τροχονομικού ελέγχου και της σύλληψής της.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που το μαύρο αυτοκίνητο της ηθοποιού διασχίζει την οδό Αγίου Μελετίου. Ο αστυνομικός της έχει κάνει σήμα να σταματήσει, αλλά εκείνη συνεχίζει την πορεία της.

Ακολουθεί πεζός και ενημερώνει τους συναδέλφους του. Στο σημείο επικρατεί μία μικρή αναστάτωση. Θαμώνας της επιχείρησης σηκώνεται από το τραπέζι και παρακολουθεί τη σκηνή μαζί με έναν εργαζόμενο της περιοχής.

Οι αστυνομικοί της έκαναν αλκοτέστ. 0,80 το αποτέλεσμα στην πρώτη μέτρηση, 0,77 στη δεύτερη δηλαδή τρεις φορές πάνω από το όριο.Την ενημερώνουν ότι θα συλληφθεί.

Όπως φαίνεται στο video, η ηθοποιός ζήτησε να πάει στην τουαλέτα. Την οδήγησαν σε κοντινή επιχείρηση. Λίγα λεπτά μετά βγήκε και προπορεύθηκε των αστυνομικών. Στη συνέχεια φαίνεται σαν να χάνει τον βηματισμό της.

Δείτε το video:

Η γνωστή ηθοποιός οδηγήθηκε νωρίς το μεσημέρι στο Αυτόφωρο με την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης. Ήταν ανήσυχη και ζήτησε αναβολή για τη Δευτέρα.

Δήλωσε ταραγμένη και ζήτησε από το περιπολικό να τη μεταφέρει στην Τροχαία.

Πηγή: STAR