Χαϊδάρι: «Στο χειρουργείο υπέστη ανακοπή για 50 λεπτά» – Η μάχη των γιατρών για να κρατήσουν στη ζωή την 13χρονη και τα ερωτήματα για την πτώση της

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Χαϊδάρι

Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από τον πρώτο όροφο του 7ου γυμνασίου στο Χαϊδάρι. Έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ που μίλησε στον ANT1, το κορίτσι φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη επί τέσσερις ώρες στο χειρουργείο για να κρατηθεί στη ζωή η μαθήτρια, καθώς έφερε διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα και κακώσεις στη λεκάνη.

Σύμφωνα με μαρτυρία γονέα συμμαθητή, το κορίτσι λίγο πριν από την πτώση της προειδοποιούσε ότι θα πέσει.

«Γύρισε και είπε εγώ θα πηδήξω. Κανείς δεν το πίστεψε. Και το έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Και μαθητές του σχολείου φέρεται να έχουν υποστηρίξει κάτι ανάλογο, γεγονός που περιπλέκει την υπόθεση, καθώς δεν έχουν γίνει ξεκάθαρες οι συνθήκες και οι αιτίες της πτώσης.

Υπέστη ανακοπή για 50 λεπτά

Ο διευθυντής της νευροχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία“, Δημήτρης Παναγόπουλος μιλώντας στο Mega, εξήγησε τη σοβαρότητα της κατάστασης του κοριτσιού.

«Μπήκε εσπευσμένα στο χειρουργείο, υπήρχε μεγάλη διεγχειρητική αιμορραγία. Το κυριότερο πρόβλημα του παιδιού ήταν ένα τεράστιο κάταγμα που είχε», τόνισε ο ίδιος.

Η 13χρονη παραμένει στη ΜΕΘ διασωληνωμένη και αιμοδυναμικά σταθερή. Οι γιατροί αξιολογούν ώρα με την ώρα την κατάσταση της.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης η 13χρονη υπέστη ανακοπή και μάλιστα για 50 λεπτά, με τους γιατρούς όμως να την επαναφέρουν.

«Το παιδί ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή, ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας από τους αναισθησιολόγους και τους καρδιολόγους μας. Αυτό που μας κάνει πολύ συγκρατημένα αισιόδοξους, είναι ότι η σημερινή αξονική τομογραφία δεν έδειξε κάτι το μη αναστρέψιμο, να το πως έτσι. Είναι πολύ βαριά αυτή τη στιγμή, εννοείται ότι παλεύει για τη ζωή του», υποστήριξε ο κ. Παναγόπουλος.

Συμμαθητής της 13χρονης ανέφερε πως «το κορίτσι δεν έκατσε για πολύ ώρα στην κουπαστή, έβαλε το πόδι του πάνω στο κάγκελο, άφησε τα χέρια του και έπεσε με το κεφάλι».

