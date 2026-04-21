Καρυστιανού: «Πόσοι άλλοι Λαζαρίδηδες υπάρχουν;» – Η ανάρτηση στα social media – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Πολιτική

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ

Η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση ως προς την παραίτηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη, για τον οποίον σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως εισέπραττε για χρόνια χρήματα από το Δημόσιο, χωρίς να τα δικαιούται.

«Δεν μιλάμε για την κλοπή μίας θέσης εργασίας, αλλά για την κλοπή της ελπίδας από κάθε έντιμο πολίτη αυτής της χώρας, από κάθε νέο που προσπαθεί με πτυχία να κυνηγήσει τίμια το όνειρό του» υπογράμμισε χαρακτηριστικά σε βίντεο, σε ανάρτησή της στα social media.

Η Μαρία Καρυστιανού θύμισε ότι ο Λαζαρίδης «δήλωνε δημόσια και εγγράφως ότι είναι απόφοιτος Πανεπιστημίου, ενώ δεν ήταν. Έτσι εισέπραττε επί σειρά ετών χρήματα από το Δημόσιο χωρίς να τα δικαιούται».

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι ο παραιτηθείς υφυπουργός «μπροστά στα μάτια μας, με τις πλάτες του καλού του φίλου και πρωθυπουργού γύρναγε στα κανάλια για να μας βαφτίσει το ψάρι κρέας και να μας δείξει πόσο χαζούς μας θεωρεί».

Η Μαρία Καρυστιανού έθεσε και δύο βασικά ερωτήματα σχετικά με το ζήτημα της πρόσληψης του Λαζαρίδη ως επιστημονικού συνεργάτη χωρίς να έχει πτυχίο Πανεπιστημίου.

«Πρώτον: Κινήθηκε αυτεπάγγελτα η εισαγγελία πρωτοδικών για αναζήτηση ποινικών ευθυνών; Και δεύτερον: Πόσοι άλλοι Λαζαρίδηδες υπάρχουν;» αναρωτήθηκε.

Η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ακόμα ότι «ένα κράτος που σέβεται τους πολίτες του όφειλε, με ένα τέτοιο δείγμα αδίστακτης παρανομίας, την επόμενη μέρα να ερευνήσει όλους όσους δηλώνουν χωρίς να είναι και όλους όσους τσεπώνουν χωρίς να δικαιούνται».

