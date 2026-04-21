Κεφαλονιά: Στη δημοσιότητα τα sms που αντάλλαξαν η Μυρτώ και ο σύντροφός της

Στη δημοσιότητα έρχονται σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξαν η 19χρονη Μυρτώ και ο σύντροφός της, λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Από τα sms φαίνεται ότι ο φίλος της κοπέλας γνώριζε με ποιον είναι η κοπέλα, ενώ εκείνη τον προσκαλεί να πάει και αυτός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.
Τον διάλογο παρουσίασε η εκπομπή LiveNews του Mega.
Μυρτώ: Πάει το ξανθό (στέλνει βίντεο. Πιθανά έχει βάλει κάποια περούκα)
Ο φίλος της: (Γελάει) το ξανθό δεν φεύγει ποτέ
– Σπίτι σου είσαι; Με γράφεις;
– Όχι μωρό μου είμαι με τον… (εννοεί τον 23χρονο)
– ΟΚ
– Θέλεις να έρθεις να σε δω λίγο;
– …
– Με είδες πριν και δεν μας χαιρέτησες
– Που ρε;
– Στην παραλία
– Στο ορκίζομαι, δεν σε είδα
– Εντάξει μωρό μου σε πιστεύω
Στη συνέχεια μεσολαβεί ένα κενό και ο σύντροφός της ρωτά:
– Ακούς; Μπρο…