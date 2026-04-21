Κεφαλονιά: Στη δημοσιότητα τα sms που αντάλλαξαν η Μυρτώ και ο σύντροφός της

Στη δημοσιότητα έρχονται σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξαν η 19χρονη Μυρτώ και ο σύντροφός της, λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Από τα sms φαίνεται ότι ο φίλος της κοπέλας γνώριζε με ποιον είναι η κοπέλα, ενώ εκείνη τον προσκαλεί να πάει και αυτός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Τον διάλογο παρουσίασε η εκπομπή LiveNews του Mega.

Μυρτώ: Πάει το ξανθό (στέλνει βίντεο. Πιθανά έχει βάλει κάποια περούκα)

Ο φίλος της: (Γελάει) το ξανθό δεν φεύγει ποτέ

– Σπίτι σου είσαι; Με γράφεις;

– Όχι μωρό μου είμαι με τον… (εννοεί τον 23χρονο)

– ΟΚ

– Θέλεις να έρθεις να σε δω λίγο;

– …

– Με είδες πριν και δεν μας χαιρέτησες

– Που ρε;

– Στην παραλία

– Στο ορκίζομαι, δεν σε είδα

– Εντάξει μωρό μου σε πιστεύω

Στη συνέχεια μεσολαβεί ένα κενό και ο σύντροφός της ρωτά:

– Ακούς; Μπρο…