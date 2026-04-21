Σκάνδαλο στην Ιταλία: Οι «βραδιές» διάσημων ποδοσφαιριστών με συνοδούς πολυτελείας και… αέριο γέλιου – Το κύκλωμα και η σχέση με τη Μύκονο

Ένα οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να παρείχε πολυτελή δείπνα, συνοδούς πολυτελείας και χρήση «αερίου γέλιου» σε ποδοσφαιριστές και άλλους εύπορους πελάτες αποκαλύφθηκε στην Ιταλία, στο πλαίσιο έρευνας της οικονομικής αστυνομίας.

Η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, και αθλητές της Serie A, του κορυφαίου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της χώρας, στο οποίο αγωνίζονται ομάδες όπως η Μίλαν, η Ίντερ, η Γιουβέντους και η Νάπολι.

Το κύκλωμα και ο τρόπος δράσης

Το modus operandi φαίνεται να ήταν ξεκάθαρο: μια εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων στη νυχτερινή ζωή του Μιλάνου οργάνωνε βραδιές με escort πολυτελείας, απευθυνόμενη σε εύπορους πελάτες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται επιχειρηματίες, δημόσια πρόσωπα και αρκετοί ποδοσφαιριστές της Serie A, τόσο κάτοικοι Μιλάνου όσο και άτομα που ταξίδευαν ειδικά για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις.

Οι έρευνες, υπό τον συντονισμό της εισαγγελέως Μπρούνα Αλμπερτίνι και με τη συμμετοχή της οικονομικής αστυνομίας του Μιλάνου, οδήγησαν στη συγκέντρωση σημαντικού αποδεικτικού υλικού εις βάρος των εμπλεκομένων, οι οποίοι φέρονται να δρούσαν οργανωμένα με τη συνδρομή συνεργατών, escort και υπευθύνων δημοσίων σχέσεων, σύμφωνα με το Milano Today.

Πολυτελή «πακέτα» για πελάτες υψηλού προφίλ

Η εταιρεία φέρεται να προσέφερε ολοκληρωμένα «πακέτα», που περιλάμβαναν διασκέδαση σε νυχτερινά κέντρα και συνέχεια σε δωμάτια πολυτελών ξενοδοχείων. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονταν έναντι ποσών που έφταναν τις χιλιάδες ευρώ, με τον συνολικό κύκλο εργασιών να ξεπερνά το 1,2 εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με το ένταλμα του δικαστή, οι πελάτες – τουλάχιστον 50 άτομα – περιλαμβάνουν όχι μόνο ποδοσφαιριστές, αλλά και άλλους αθλητές. Σε καταγεγραμμένη συνομιλία γίνεται μάλιστα αναφορά και σε οδηγό Formula 1: «Έχω έναν φίλο, πιλότο της Φόρμουλα 1 που έρχεται στο Μιλάνο απόψε, θέλει μια κοπέλα».

«Αέριο γέλιου» και νυχτερινή διασκέδαση

Κατά τη διάρκεια των βραδιών φέρεται να γινόταν χρήση «αερίου γέλιου» (υποξείδιο του αζώτου), γνωστό και ως «droga del palloncino». Η ουσία προκαλεί ευφορία, δεν αφήνει ίχνη στον οργανισμό και δεν ανιχνεύεται σε ελέγχους ντόπινγκ, γεγονός που εξηγεί γιατί χρησιμοποιούνταν και από αθλητές.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Η έρευνα της Εισαγγελίας Μιλάνου οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, που θεωρούνται τα βασικά μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν σοβαρές κατηγορίες για διευκόλυνση και εκμετάλλευση της πορνείας, καθώς και για αυτο-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στρατολόγηση γυναικών και διεθνής δράση

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η οργάνωση στρατολογούσε τόσο επαγγελματίες escort όσο και νεαρές γυναίκες που προσελκύονταν μέσω των κοσμικών εκδηλώσεων. Περίπου δέκα γυναίκες, Ιταλίδες και αλλοδαπές ηλικίας 18 έως 30 ετών, συμμετείχαν στο κύκλωμα, λαμβάνοντας το 50% των κερδών.

Οι ίδιες φέρεται να διέμεναν στην έδρα της εταιρείας στο Τσινισέλο Μπάλσαμο, ενώ η δραστηριότητα του κυκλώματος επεκτεινόταν και εκτός Ιταλίας, με παρουσία και στη Μύκονο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Gazzetta.it.

Η Guardia di Finanza, που ανέλαβε την οικονομική διερεύνηση της υπόθεσης, διαπίστωσε ότι τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων ήταν δυσανάλογα με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους και προέρχονταν αποκλειστικά από την παράνομη δραστηριότητα που καλυπτόταν πίσω από την εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων.