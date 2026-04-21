Η Ελλάδα στέλνει με C-130 βοήθεια στον Λίβανο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού με τους αρμόδιους φορείς προχώρησαν στην αποστολή υλικού ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο, με C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού με τους αρμόδιους φορείς (ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και Πρεσβεία του Λιβάνου στην Αθήνα), συνέδραμαν σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου 2026, στην αποστολή υλικού ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο, με C-130 από την 112 Πτέρυγα Μάχης, στην Ελευσίνα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ). Υπήρξε συνεχής παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ).

Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα υποδεχθεί σήμερα, στις 6:00 μ.μ., τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό του Λιβάνου, Tarek Mitri, στο υπουργείο Εξωτερικών, στην Αθήνα.

