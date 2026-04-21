Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 21χρονος μετά την καταγγελία για βιασμό 17χρονης

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

βιασμός

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές Αρχές ο 21χρονος ο οποίος καταγγέλθηκε από μία 17χρονη για βιασμό, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα thestival.gr, από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προκύπτει βιασμός, φαίνεται ωστόσο πως υπήρξε ερωτική συνεύρεση μεταξύ του 21χρονου και της 17χρονης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή φέρεται να ήταν η ίδια που ζήτησε από τον 21χρονο να την πάει βόλτα με το αυτοκίνητο, οι δύο τους πήγαν στα κοιμητήρια Ευόσμου, και ύστερα από πολύωρη συζήτηση που σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο νεαρός ενώπιον των αστυνομικών μιλούσαν για προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει, η ίδια φέρεται να του έδειξε έντονη πρόθεση για συνεύρεση και στη συνέχεια τελέστηκε η πράξη χωρίς κάποια αντίσταση.

Από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν η 17χρονη βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ευόσμου. Εκεί, κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά που της προμήθευσε 19χρονος υπάλληλος του καταστήματος, ιδιοκτησίας 45χρονου.

Όπως καταγγέλθηκε, στη συνέχεια η ανήλικη αποχώρησε από το κατάστημα με όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος, με τον οποίο είχε γνωριστεί λίγη ώρα νωρίτερα και μετέβησαν σε άλλο σημείο της ίδιας περιοχής. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρός την κακοποίησε σεξουαλικά.

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση συνελήφθησαν επίσης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και ο 19χρονος υπάλληλος, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά. Οι δύο τελευταίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
περισσότερα
18:55 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διέπεται απ...
18:49 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Κεφαλονιά: Στη δημοσιότητα τα sms που αντάλλαξαν η Μυρτώ και ο σύντροφός της

Στη δημοσιότητα έρχονται σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξαν η 1...
18:43 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε μουσικούς του δρόμου στη Νέα Παραλία – Η απάντηση του Δήμου

Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ επιβλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε μουσικούς του δρόμου οι οποίοι ...
18:31 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει η υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας από τις Δαφνές Ηρα...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης