ΠΑΣΟΚ για δηλώσεις Γεωργιάδη: Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη

«Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη» τονίζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωσή του σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, τονίζοντας ότι «ο κ. Γεωργιάδης “εκνευρίστηκε”, επειδή ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε στη Βουλή ότι θα διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι, καθώς ο έλεγχος θα γίνει σύμβαση-σύμβαση, ευρώ -ευρώ».

«Φοβάται κάτι και εξανίσταται;» σημειώνουν από την Χαριλάου Τρικούπη και συνεχίζουν: «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης, όπως λέει και ο λαός μας».

Από το ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι «οι χαρακτηρισμοί περί “φαρισαίου, υποκριτή” προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του επιστρέφονται. Ας μην εκθέτει την Ελληνική Κυβέρνηση άλλο. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη, χθες: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως Ελληνική Κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας».

«Και κάτι τελευταίο για τις αναρτήσεις του σε συγχορδία με δεξιά μιντιακά εξαπτέρυγα: Όπως ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά του, προσπαθεί με αναδρομή στο παρελθόν να μπερδέψει τα πράγματα. Θα εκτεθεί και πάλι ανεπανόρθωτα» σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη και καταλήγει με την επισήμανση: «Η συμπεριφορά του κ. Γεωργιάδη είναι σύμφυτη με την αλαζονεία, τη θρασύτητα και τον καθεστωτισμό της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά δηλαδή που αποστρέφονται οι πολίτες και τους γυρνούν την πλάτη ζητώντας πολιτική αλλαγή».