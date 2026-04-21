Νέα πρόκληση από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών – «Άκυροι και ανυπόστατοι οι χάρτες της Ελλάδας για την αλιεία στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο»

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Τουρκικό ΥΠΕΞ

Σε μια προκλητική ανακοίνωση προχώρησε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τους χάρτες που έχει δημοσιεύσει η Ελληνική Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας.

Με εμπρηστική ρητορική το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η εγκυρότητα χαρτών που χαράσσουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα, που δεν υπάρχουν μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο και που παραβιάζουν τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της Τουρκίας, είναι ανυπόστατη».

Προσθέτει δε ότι «οι παράνομοι περιορισμοί που επιβάλλει η Ελλάδα στις αλιευτικές δραστηριότητες σε περιοχές και θαλάσσιες ζώνες πέραν των χωρικών της υδάτων των 6 ναυτικών μιλίων, όπου δεν έχει δικαιοδοσία, καθώς και σε διεθνή ύδατα, είναι επίσης άκυροι και ανυπόστατοι για την Τουρκία.

Η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί οποιεσδήποτε μονομερείς και παράνομες ενέργειες που ενδέχεται να επιβληθούν στις νόμιμες δραστηριότητες των Τούρκων αλιέων, οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και στα ιστορικά δικαιώματα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών τονίστηκε ότι οι χάρτες που έχει καταρτίσει η Ελλάδα δεν έχουν καμία ισχύ. Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Διαπιστώθηκε ότι η Ελληνική Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας έχει δημοσιεύσει διάφορους χάρτες που αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο, καθορίζοντας απαγορευμένες περιοχές αλιείας σε ορισμένες ζώνες όπου η Ελλάδα δεν έχει δικαιοδοσία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της.

Η εγκυρότητα χαρτών που χαράσσουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα που δεν υπάρχουν μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, και που παραβιάζουν τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της Τουρκίας, είναι ανυπόστατη.

Οι παράνομοι περιορισμοί που επιβάλλει η Ελλάδα στις αλιευτικές δραστηριότητες σε περιοχές και θαλάσσιες ζώνες πέραν των χωρικών της υδάτων των 6 ναυτικών μιλίων, όπου δεν έχει δικαιοδοσία, καθώς και σε διεθνή ύδατα, είναι επίσης άκυροι και ανυπόστατοι για την Τουρκία.

Η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί οποιεσδήποτε μονομερείς και παράνομες ενέργειες που ενδέχεται να επιβληθούν στις νόμιμες δραστηριότητες των Τούρκων αλιέων, οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και στα ιστορικά δικαιώματα.

Με αυτή την αντίληψη, υπενθυμίζουμε ότι η Τουρκία διατηρεί τη θέση της ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και συνολική προσέγγιση για την επίλυση των ζητημάτων, στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023, με βάση το διεθνές δίκαιο, την επιείκεια και την καλή γειτονία».

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
περισσότερα
19:08 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Έντι Ράμα την Τετάρτη στο Μαξίμου

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το ...
17:35 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

«Γαλάζιες» αντιδράσεις μετά τη δήλωση του Κώστα Αρβανίτη για «πειραγμένες εκλογές» και αποστάσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστα Αρβανίτη ότι οι ...
16:44 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Φάμελλος: Η ελληνική κυβέρνηση να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

Να συνταχθεί με το αίτημα του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, για αναστολή της Συμφω...
16:26 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Η Ελλάδα στέλνει με C-130 βοήθεια στον Λίβανο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού με τους αρμόδιους φορείς πρ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης