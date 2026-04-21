Νέα πρόκληση από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών – «Άκυροι και ανυπόστατοι οι χάρτες της Ελλάδας για την αλιεία στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο»

Σε μια προκλητική ανακοίνωση προχώρησε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τους χάρτες που έχει δημοσιεύσει η Ελληνική Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών τονίστηκε ότι οι χάρτες που έχει καταρτίσει η Ελλάδα δεν έχουν καμία ισχύ. Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Διαπιστώθηκε ότι η Ελληνική Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας έχει δημοσιεύσει διάφορους χάρτες που αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο, καθορίζοντας απαγορευμένες περιοχές αλιείας σε ορισμένες ζώνες όπου η Ελλάδα δεν έχει δικαιοδοσία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της.

Η εγκυρότητα χαρτών που χαράσσουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα που δεν υπάρχουν μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, και που παραβιάζουν τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της Τουρκίας, είναι ανυπόστατη.

Οι παράνομοι περιορισμοί που επιβάλλει η Ελλάδα στις αλιευτικές δραστηριότητες σε περιοχές και θαλάσσιες ζώνες πέραν των χωρικών της υδάτων των 6 ναυτικών μιλίων, όπου δεν έχει δικαιοδοσία, καθώς και σε διεθνή ύδατα, είναι επίσης άκυροι και ανυπόστατοι για την Τουρκία.

Η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί οποιεσδήποτε μονομερείς και παράνομες ενέργειες που ενδέχεται να επιβληθούν στις νόμιμες δραστηριότητες των Τούρκων αλιέων, οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και στα ιστορικά δικαιώματα.

Με αυτή την αντίληψη, υπενθυμίζουμε ότι η Τουρκία διατηρεί τη θέση της ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και συνολική προσέγγιση για την επίλυση των ζητημάτων, στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023, με βάση το διεθνές δίκαιο, την επιείκεια και την καλή γειτονία».