Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε μουσικούς του δρόμου στη Νέα Παραλία – Η απάντηση του Δήμου

Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ επιβλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε μουσικούς του δρόμου οι οποίοι τραγουδούσαν με τη χρήση μικροφωνικής στη Νέα Παραλία, στη Θεσσαλονίκη, μπροστά στον Λευκό Πύργο.

Πρόκειται για το συγκρότημα Yilturum, με τη Δημοτική Αστυνομία να καταλογίζει σε δύο μουσικούς το πρόστιμο, επειδή χρησιμοποιούσαν ενισχυτές και μικρόφωνο, βάσει της Κανονιστικής Απόφασης για τη Νέα Παραλία (ΑΔΣ 85/2025) Άρθρο 7 παρ. 4). Όπως φαίνεται από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, τα μέλη του συγκροτήματος ενημερώνουν το κοινό που βρισκόταν εκείνη την ώρα στη Νέα Παραλία, για το πρόστιμο το οποίο τους επιβλήθηκε και σημειώνουν ότι παρά την εξέλιξη αυτή, εκείνοι θα συνεχίσουν να παίζουν μουσική.



«Είμαστε υπέρ των συστάσεων και όχι υπέρ των προστίμων»

«Ως δημοτική αρχή είμαστε υπέρ των συστάσεων και όχι υπέρ των προστίμων. Δεν είναι στις προτεραιότητές μας να λειτουργούμε τιμωρητικά. Στο πλαίσιο αυτό, μου ζητήθηκε από το δήμαρχο, Στέλιο Αγγελούδη, να καλέσω στο γραφείο μου τους δύο μουσικούς και να συζητήσω μαζί τους για τα όσα διαδραματίστηκαν» τονίζει σε δήλωσή του ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων & Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος, σχετικά με το πρόστιμο ύψους 300 ευρώ που επιβλήθηκε την περασμένη Κυριακή σε μουσικούς του δρόμου στη Νέα Παραλία.

Όπως αναφέρει ο κ. Δημαρέλος, ο συνωστισμός μικροφωνικών εγκαταστάσεων σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, έπειτα από σωρεία καταγγελιών από πολίτες, οδήγησε τη διοίκηση στη σύνταξη και εφαρμογή μιας νέας Κανονιστικής ώστε να μπει τάξη στην άναρχη κατάσταση. «Πρέπει να καταστεί σαφές πως κανείς δεν βάζει εμπόδια στη μουσική, απαγορεύεται, όμως, η χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων», σημειώνει ο αντιδήμαρχος.