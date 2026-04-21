Ηράκλειο: Άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της προτομής του Νίκου Ξυλούρη – Θα κατατεθεί μήνυση κατ’ αγνώστων

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Άμεση ήταν η αντίδραση της δημοτικής Αρχής Ηρακλείου για την αποκατάσταση της ζημιάς που βάνδαλοι προξένησαν στην προτομή του Νίκου Ξυλούρη, ενός έργου της αείμνηστης γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη που κοσμούσε την Πλατεία Κύπρου, στην Όαση.

Για το θέμα ενημερώθηκε ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ο οποίος καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τον βανδαλισμό και σε συνεννόηση με την αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη, το γλυπτό θα αποσταλεί την Τετάρτη 22/4 σε καλλιτεχνικό χυτήριο στην Αθήνα, για αποκατάσταση.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, ο δήμος Ηρακλείου θα καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων μέσω του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργου Καραντινού.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Τρίτη το πρωί περαστικοί στο Ηράκλειο βρέθηκαν μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα, όταν αντιλήφθηκαν ότι είχε αποκεφαλιστεί η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, στο μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία Κύπρου, πολύ κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου.

