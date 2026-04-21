Παναθηναϊκός – Μονακό: Η «έφοδος» του Ματίας Λεσόρ στην προπόνηση των Γάλλων και οι αγκαλιές

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Ματίας Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό στο Telekom Center Athens στις 21:00, σε αγώνα για τα play-in της Euroleague, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στο αποτέλεσμα όσο και στις εικόνες που προηγήθηκαν από την τελευταία προπόνηση της γαλλικής ομάδας. Ο νικητής της αναμέτρησης θα καταλάβει την 7η θέση και θα αντιμετωπίσει στα playoffs τη Βαλένθια, ενώ ο ηττημένος θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού ΜπαρτσελόναΕρυθρός Αστέρας, με στόχο την πρόκριση και μία σειρά αγώνων απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η Μονακό πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης (21.04.2026) την τελευταία της προπόνηση πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Εκεί εμφανίστηκε ο Ματίας Λεσόρ, με τον Γάλλο σέντερ των «πρασίνων» να κάνει την είσοδό του από τα αποδυτήρια του Telekom Center Athens προς το glass floor του γηπέδου.

Ο Λεσόρ είχε θερμούς εναγκαλισμούς με παίκτες της Μονακό. Ανάμεσα στους παίκτες που συνάντησε ήταν και οι συμπατριώτες του, Οκόμπο, Μπεγκαρίν και Στραζέλ.

Η γαλλική ομάδα κατέγραψε τις στιγμές αυτές και τις μοιράστηκε μέσα από τους λογαριασμούς της στα social media.

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
16:04 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

ΟΦΗ: Πιτσιρικάς βάζει τα κλάματα όταν μαθαίνει ότι θα πάει στον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ – Συγκλονιστικό βίντεο

Η ΠΑΕ ΟΦΗ δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο με πρωταγωνιστή έναν μικρό φίλο της ομάδας, ο οποί...
04:13 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Οι «μικροί» της Ρεάλ Μαδρίτης έβαλαν τα… γυαλιά στους «μεγάλους» κατακτώντας το UEFA Youth League

Οι «μικροί» της Ρεάλ Μαδρίτης έβαλαν τα… γυαλιά στους «μεγάλους» των «μερένχες» οι οποίο...
02:35 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Βραβεία «Laureus»: Θρίαμβος των Αλκαράθ, Σαμπαλένκα, Γιαμάλ και Παρί Σεν Ζερμέν

Οι Κάρλος Αλκαράθ, Αρίνα Σαμπαλένκα, Λαμίν Γιαμάλ σε ατομικό επίπεδο και η Παρί Σεν Ζερμέν σε ...
01:08 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Premier League: «Λευκή» ισοπαλία της Γουέστ Χαμ του Μαυροπάνου με την Κρίσταλ Πάλας – Υποβιβάστηκε κι επίσημα η Γουλβς

Στο «λευκό» 0-0 έμειναν η Κρίσταλ Πάλας και η Γουέστ Χαμ στο «Selhurst Park» στο ματς με το οπ...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης