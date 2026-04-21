Παναθηναϊκός – Μονακό: Η «έφοδος» του Ματίας Λεσόρ στην προπόνηση των Γάλλων και οι αγκαλιές

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό στο Telekom Center Athens στις 21:00, σε αγώνα για τα play-in της Euroleague, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στο αποτέλεσμα όσο και στις εικόνες που προηγήθηκαν από την τελευταία προπόνηση της γαλλικής ομάδας. Ο νικητής της αναμέτρησης θα καταλάβει την 7η θέση και θα αντιμετωπίσει στα playoffs τη Βαλένθια, ενώ ο ηττημένος θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας, με στόχο την πρόκριση και μία σειρά αγώνων απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η Μονακό πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης (21.04.2026) την τελευταία της προπόνηση πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Εκεί εμφανίστηκε ο Ματίας Λεσόρ, με τον Γάλλο σέντερ των «πρασίνων» να κάνει την είσοδό του από τα αποδυτήρια του Telekom Center Athens προς το glass floor του γηπέδου.

Ο Λεσόρ είχε θερμούς εναγκαλισμούς με παίκτες της Μονακό. Ανάμεσα στους παίκτες που συνάντησε ήταν και οι συμπατριώτες του, Οκόμπο, Μπεγκαρίν και Στραζέλ.

Η γαλλική ομάδα κατέγραψε τις στιγμές αυτές και τις μοιράστηκε μέσα από τους λογαριασμούς της στα social media.