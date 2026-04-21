Νοσοκομείο φέρεται να χρέωσε με 70.000 ευρώ τραυματίες της φωτιάς στο Κραν-Μοντανά – Σφοδρή αντίδραση της Μελόνι

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, άσκησε έντονη κριτική σε ελβετικό νοσοκομείο, το οποίο φέρεται να χρέωσε τις οικογένειες θυμάτων από τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν-Μοντανά, χαρακτηρίζοντας την «προσβολή».

Η αντίδραση της ιταλικής κυβέρνησης

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Μελόνι ανέφερε ότι οι ελβετικές αρχές διαβεβαίωσαν πως πρόκειται για λάθος και ότι οι οικογένειες δεν θα κληθούν να πληρώσουν.

«Ζήτησα από τον πρέσβη να διατηρήσει τη μέγιστη προσοχή στο θέμα, γιατί θα ήταν απαράδεκτο τέτοια κόστη να επιβαρύνουν τα θύματα ή την Ιταλία», σημείωσε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι νοσοκομείο στη Σιόν φέρεται να ζήτησε έως και 70.000 ευρώ για ασθενείς που νοσηλεύτηκαν μόλις λίγες ώρες.

Η τραγωδία στο Κραν-Μοντανά

Η πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου στο μπαρ «Κονστελασιόν», στο αλπικό θέρετρο Κραν-Μοντανά, την ώρα που θαμώνες γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά.

Συνολικά 41 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 115 τραυματίστηκαν.

Ποινικές έρευνες και ευθύνες

Εννέα άτομα τελούν υπό ποινική διερεύνηση, μεταξύ αυτών και οι Γάλλοι ιδιοκτήτες του μπαρ, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια.

Η υπόθεση προκάλεσε ένταση μεταξύ Ρώμης και Βέρνης, με την Ιταλία να ανακαλεί τον πρέσβη της στην Ελβετία για διαβουλεύσεις, ζητώντας περαιτέρω ενέργειες.

Η απάντηση της Ελβετίας

Ο αντιπρόεδρος της ελβετικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, Ινιάτσιο Κάσις, δήλωσε ότι «κατανοούμε τον πόνο, γιατί είναι και δικός μας», επισημαίνοντας ότι η Ελβετία και η Ιταλία παραμένουν σε στενή συνεργασία για την αντιμετώπιση της τραγωδίας.

Τα αίτια της φωτιάς

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε όταν φιάλες σαμπάνιας με αναμμένα πυροτεχνήματα πλησίασαν την οροφή του υπογείου του μπαρ, προκαλώντας ανάφλεξη του ηχομονωτικού αφρού.

Η οργή της κοινής γνώμης εντάθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί ετήσιος έλεγχος ασφαλείας στο κατάστημα από το 2019, σύμφωνα με το Euronews.