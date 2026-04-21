Ηράκλειο: Βίντεο με την τελευταία διαδρομή της 43χρονης, πριν χαθούν τα ίχνη της – Ερωτήματα για τον θάνατο του πρώην συντρόφου της, τι είχε πει για τις αμυχές

Η μυστηριώδης εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας Ελευθερίας Γιακουμάκη έχει προκαλέσει αναστάτωση στο Ηράκλειο και σε ολόκληρη την Κρήτη. Δύο 24ωρα μετά τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της, οι Αρχές συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στις Αρχάνες, όπου εντοπίστηκε το τελευταίο στίγμα από το κινητό της.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες με drone και περιπολίες, με στόχο να εντοπίσουν ένα στοιχείο που θα τους οδηγήσει στα επόμενα βήματά τους. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν και το αυτοκίνητο της 43χρονης, ώστε να αποκτήσουν ένα ακόμη σημείο αναφοράς για την εξέλιξη της υπόθεσης. Για την εξαφάνισή της έχει εκδοθεί και Missing Alert, όμως μέχρι στιγμής οι έρευνες παραμένουν άκαρπες.

Το τελευταίο στίγμα και η δίκη με τον πρώην σύζυγο

Το ενδιαφέρον των ερευνών στρέφεται και σε μία ακόμη πτυχή της υπόθεσης, καθώς λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της η 43χρονη είχε προγραμματισμένη δίκη με τον πρώην σύζυγό της, έπειτα από καταγγελία για εξύβριση. Οι Αρχές δεν συνδέουν επίσημα, μέχρι αυτή την ώρα, τα δύο γεγονότα, ωστόσο δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 43χρονη έφυγε με το αυτοκίνητό της από το σπίτι όπου διέμενε, το πρωί της περασμένης Κυριακής. Η ίδια ξεκίνησε από τις Δαφνές Ηρακλείου και, όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, κινήθηκε προς τις Αρχάνες. Για ώρες δεν απαντούσε στις κλήσεις των παιδιών της, ενώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής ο μεγαλύτερος γιος της δήλωσε την εξαφάνισή της στο αστυνομικό τμήμα.

Νεκρός ο πρώην σύντροφος της – Τι είχε καταθέσει για τις αμυχές

Παράλληλα, η υπόθεση φαίνεται πως παίρνει διαστάσεις… θρίλερ καθώς, όπως μετέδωσε το enikos.gr, το απόγευμα της Τρίτης ο πρώην σύντροφος της 43χρονης αγνοούμενης εντοπίστηκε νεκρός, γεγονός που προκαλεί πολλά ερωτήματα για το τι έχει συμβεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr ο 43χρονος φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του με κοντόκανη καραμπίνα, σε εκκλησία, κοντά στον Προφήτη Ηλία.

Ωστόσο λίγες ώρες νωρίτερα είχε προσαχθεί από τις Αρχές και είχε κληθεί να καταθέσει μεταξύ άλλων και για κάποιες αμυχές που είχαν εντοπιστεί στο πρόσωπο και στα χέρια. Σύμφωνα με το Mega είχε ισχυριστεί πως είχε πέσει με το μηχανάκι.

Τι λέει ο γιος της 43χρονης

Ο γιος της 43χρονης περιέγραψε την κατάσταση, λέγοντας: «Δεν έχουμε ξανακαλέσει, για να μην κρατάμε απασχολημένο το τηλέφωνο και να μην εξαντληθεί η μπαταρία. Σταματήσαμε από χθες να καλούμε. Δεν έχουμε ξαναασχοληθεί. Ό,τι κάνει η αστυνομία».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο σημείωμα που βρέθηκε, υποστηρίζοντας ότι δεν του προκάλεσε εντύπωση. Όπως είπε: «Το σημείωμα. Με ενημέρωσε εμένα η αδερφή μου ότι είναι στο σπίτι, αλλά είναι πολύ σύνηθες από τη μητέρα μου να την ενημερώνει για το τι θα κάνει. Είναι φυσιολογικό το σημείωμα».

Οι κάμερες και η αγωνία της οικογένειας

Από την πλευρά του, ο αδερφός της 43χρονης περιέγραψε τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας, με βάση το υλικό από κάμερες της περιοχής. Όπως ανέφερε: «Από ό,τι φαίνεται από τις κάμερες που έχουμε ψάξει στο χωριό, φεύγει περίπου στις 11.02 από το σπίτι με πορεία προς το Ηράκλειο. Όσες κάμερες ψάξαμε, είδαμε μέχρι ένα σημείο που περνάει και πάει προς Ηράκλειο. Το υπόλοιπο το έχουν αναλάβει οι Αρχές, για να δουν τα παρακάτω».

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς της 43χρονης εκφράζουν την αγωνία τους και επαναλαμβάνουν ότι η ίδια δεν συνήθιζε να εξαφανίζεται χωρίς ενημέρωση. Ο γιος της είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ είμαι μόνος μου. Ψάχνω σε αγροτικούς δρόμους, οπότε δεν έχω εικόνα για το τι κάνουν οι υπόλοιποι στο χωριό ή ο θείος μου ή όλοι οι συγγενείς μου. Έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο, δεν έχουμε κάτι νεότερο».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αδελφός της, ο οποίος περιέγραψε το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί στην οικογένεια και αναφέρθηκε στο παρελθόν της αδερφής του με τον πρώην σύζυγό της.

Η μαρτυρία του αδελφού της 43χρονης

Στην εκπομπή «LiveNews» μίλησε και ο αδελφός της 43χρονης. Όπως είπε: «Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει πολλές ώρες από τη στιγμή που έχει εξαφανιστεί η ίδια μου η αδελφή. Σίγουρα, όλοι ανησυχούμε. Προσπαθούμε να ψάξουμε όσο μπορούμε, εμείς και οι Αρχές, με αμάξια, φίλους και συγγενείς, μήπως βρούμε την παραμικρή λεπτομέρεια που μπορεί να βοηθήσει τις Αρχές.

Και όταν το είχε ξανακάνει, να φύγει δηλαδή για ορισμένες ώρες, πάντα ενημέρωνε. Πάντα έπαιρνε τηλέφωνο είτε τη μικρή, την κόρη της, είτε τα μεγάλα μου ανίψια. Δεν είχε τάση να φεύγει και να λείπει, παιδί μου, πολλή ώρα από το σπίτι. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι πέντε-έξι χρόνια, κάπου εκεί.

Δεν είμαι σίγουρος. Περίπου έναν χρόνο πρέπει να κράτησε, απ’ ό,τι θυμάμαι, έναν χρόνο. Και πριν από δύο μήνες πρέπει να το είχαν τερματίσει. Υπήρχαν εντάσεις, απ’ ό,τι ξέρω για την αδελφή μου, πριν το λήξουν. Στην πορεία, όμως, μετά που το έληξαν, που είχαν χωρίσει, δεν μας ενοχλούσε, ρε παιδί μου.

Από ό,τι μου έλεγε η αδελφή μου, δεν την ενοχλούσε μετά. Δεν την ενοχλούσε. Υπήρχαν πολλά δικαστήρια με τον πρώην σύζυγο της αδερφής μου. Απλώς, τα τελευταία χρόνια, υπήρξε μια… κάπως τα είχαν βρει, ξέρω εγώ, και δεν υπήρχαν… Δηλαδή, μεταξύ μας, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, και με τα παιδιά, δεν είχαμε συγκρούσεις.

Δεν είχαν φασαρίες και εντάσεις. Ναι, δεν είχαν συγκρούσεις. Πείτε μου τώρα. Ναι, υπήρχαν τα δικαστήρια. Απλώς, δεν υπήρχαν εντάσεις, όπως υπήρχαν πολύ πιο παλιά, ξέρω εγώ, στις αρχές, όταν είχαν ξεκινήσει όλα. Είναι λίγο πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Δεν ξέρω, εύχομαι… Τι να πω; Περιμένετε να δείτε κι εσείς».

Από την πλευρά του, ο πρώην σύζυγός της, αναφέρει: «Είμαστε τώρα 8 χρόνια εκτός. Τι να πει ο πρώην; Είχαμε δικαστήριο που ήταν εξ αναβολής για εξύβριση. Δεν ήταν ούτε τίποτα δύσκολο ούτε τίποτα το… αυτό που γράφουνε. (…) Εγώ ενημερώθηκα το πρωί εκείνο. Δεν ήξερα κάτι. Απλώς τώρα εγώ είπα, παιδιά έχω προχωρήσει τη ζωή μου, έχω τη δουλειά μου, έχω τη γυναίκα μου. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Μακάρι να είναι όλα καλά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί. Δεν πιστεύω να έχει πρόβλημα και με κανέναν. Κοινωνικός άνθρωπος ήτανε. Τι προστριβές να έχει αυτή; Εδώ από χωριό είμαστε. Δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα εδώ. Τώρα τι έγινε; Δεν ξέρω».