Ισραήλ: Ποινές σε δύο στρατιώτες για την καταστροφή αγάλματος του Ιησού στον Λίβανο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες καταδικάστηκαν σε 30 ημέρες στρατιωτικής κράτησης μετά την καταστροφή αγάλματος του Ιησού στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Οι ποινές και τα μέτρα

Όπως αναφέρεται, ο στρατιώτης που προκάλεσε τη φθορά στο άγαλμα, καθώς και εκείνος που κατέγραψε το περιστατικό, απομακρύνονται από τα μάχιμα καθήκοντα και τιμωρούνται με 30 ημέρες κράτησης.

Παράλληλα, οι υπόλοιποι στρατιώτες που βρίσκονταν στο σημείο και «παρέμειναν αδρανείς» έχουν κληθεί για παροχή εξηγήσεων, ενώ αναμένεται να εξεταστούν περαιτέρω πειθαρχικά μέτρα σε επίπεδο διοίκησης.

Αντιδράσεις και καταδίκη

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με περισσότερους από 150 εβραίους ηγέτες να υπογράφουν επιστολή καταδίκης της καταστροφής.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται έφεδρος των ισραηλινών δυνάμεων να χτυπά το άγαλμα με βαριοπούλα, έγινε viral, με τον ισραηλινό στρατό να επιβεβαιώνει την αυθεντικότητά του και να εντοπίζει τον υπεύθυνο.

Τοποθέτηση Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταδίκασε το περιστατικό «με τον πιο έντονο τρόπο», υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν συνάδουν με τις αξίες του ισραηλινού στρατού.

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
περισσότερα
18:03 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Νοσοκομείο φέρεται να χρέωσε με 70.000 ευρώ τραυματίες της φωτιάς στο Κραν-Μοντανά – Σφοδρή αντίδραση της Μελόνι

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, άσκησε έντονη κριτική σε ελβετικό νοσοκομείο, το ...
17:18 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Τραμπ: «Σύντομα σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ η ιρανική ηγεσία» – Ζητεί την απελευθέρωση 8 Ιρανών γυναικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες αναμένεται «σύντομα» να καθίσουν στο τραπέζι των ...
15:58 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Τραμπ: Δεν θέλω παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν – Θα καταλήξουμε σε μεγάλη συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC την Τρίτη ότι δεν επιθυμεί...
15:19 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

ΗΠΑ: Κατάσχεσαν στην Ασία το τάνκερ «Tifani» – Τελούσε υπό κυρώσεις και «παρείχε υποστήριξη» στο Ιράν – ΒΙΝΤΕΟ

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν κατάληψη στο υπό κυρώσεις δεξαμενόπλοιο «Tifani» (σημαία Μ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης