Ισραήλ: Ποινές σε δύο στρατιώτες για την καταστροφή αγάλματος του Ιησού στον Λίβανο

Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες καταδικάστηκαν σε 30 ημέρες στρατιωτικής κράτησης μετά την καταστροφή αγάλματος του Ιησού στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Οι ποινές και τα μέτρα

Όπως αναφέρεται, ο στρατιώτης που προκάλεσε τη φθορά στο άγαλμα, καθώς και εκείνος που κατέγραψε το περιστατικό, απομακρύνονται από τα μάχιμα καθήκοντα και τιμωρούνται με 30 ημέρες κράτησης.

Παράλληλα, οι υπόλοιποι στρατιώτες που βρίσκονταν στο σημείο και «παρέμειναν αδρανείς» έχουν κληθεί για παροχή εξηγήσεων, ενώ αναμένεται να εξεταστούν περαιτέρω πειθαρχικά μέτρα σε επίπεδο διοίκησης.

Αντιδράσεις και καταδίκη

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με περισσότερους από 150 εβραίους ηγέτες να υπογράφουν επιστολή καταδίκης της καταστροφής.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται έφεδρος των ισραηλινών δυνάμεων να χτυπά το άγαλμα με βαριοπούλα, έγινε viral, με τον ισραηλινό στρατό να επιβεβαιώνει την αυθεντικότητά του και να εντοπίζει τον υπεύθυνο.

Τοποθέτηση Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταδίκασε το περιστατικό «με τον πιο έντονο τρόπο», υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν συνάδουν με τις αξίες του ισραηλινού στρατού.