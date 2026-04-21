Πετρούπολη: Κινητοποίηση για 19χρονη που εντοπίστηκε ημίγυμνη και σε σύγχυση

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε η υπόθεση μίας 19χρονης, η οποία εντοπίστηκε ημίγυμνη και σε κατάσταση σύγχυσης, στην Πετρούπολη.

Ηλικιωμένοι παρατήρησαν το κορίτσι να περιφέρεται ημίγυμνο στην περιοχή. Ενημερώθηκαν οι Αρχές και η οικογένειά της με την 19χρονη να μεταφέρεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη δεν φέρει ίχνη κακοποίησης, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τα όσα η ίδια είπε στις Αρχές, διέκοψε την αγωγή που λάμβανε, γεγονός που εκτιμάται ότι είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση σύγχυσης και με κενά μνήμης. Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση.