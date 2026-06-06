Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (6/6)

Το άρθρο παρέχει πληροφορίες για τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους χρήστες να βρουν γρήγορα τα πλησιέστερα φαρμακεία, καθώς και να δουν το τηλέφωνο, τη διεύθυνση και τις τοποθεσίες τους στον χάρτη.